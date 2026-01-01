共軍環台軍演 你是否擔心？最新網路投票出乎意料

大陸解放軍上月29日發動「正義使命-2025」環台軍演，30日在台灣周邊五個海域和空域範圍，進行實彈射擊。國防部發布新聞稿指出，自上午9時起，共軍落彈區散布在台灣24浬線周邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。入口網站《Yahoo奇摩》針對「共軍環台軍演，你是否會擔心？」網路投票，截至1日晚上，51.8%的網友表示擔心，不過也有39.3%的網友表示不擔心。

入口網站《Yahoo奇摩》昨(上月31日)針對「共軍環台軍演，你是否會擔心？」進行網路投票，目前投票仍在進行中，截至1日晚上23點30分，已有6300人參與投票。25.2%的網友表示非常擔心、26.6%的網友表示有點擔心；18.9%表示不太擔心、20.4%表示完全不擔心；8.9%不知道/沒意見。

另外，該投票也詢問「你是否有準備緊急避難包？」12.5%的網友表示「是，已經準備好」；22.2%的網友表示「否，但是預計要準備」；56.1%的網友表示「否，完全沒準備」；9.2%不知道/沒意見。

網友留言表示，「民進黨為了政權，利用台獨課綱洗腦新台灣人，因此必須繼續推動台獨，即使在台灣會變烏克蘭的狀況下，也在所不惜」、「我不擔心環台軍演，倒是擔心癩蝦蟆政府掏空全民多年的積蓄」、「普通老百姓擔心有用嗎？上面的政客們做死，普通老百姓擋得住？還是說普通百姓有能力改變政客們對做死的追求？」

