共軍環台軍演 分析：時機考量引發美國最低限度回應
（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）共軍在台灣周圍舉行大規模軍事演習，美學者分析，北京試圖把這波遲早都會進行的演習，包裝成針對美國對台軍售的報復行動；演習的時機選擇是為了引發美國最低限度的回應，包括正值美國假期期間，川普也不願在4月訪中前冒險破壞美中關係穩定。
共軍東部戰區於台北時間29日宣布在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，並於隔日在台灣周邊5個公告海空域進行實彈射擊；台灣國防部對此成立應變中心，並啟動立即備戰操演。國防部表示，多艘共艦、海警船一度進入24浬鄰接區，海軍與海巡全程並行監控。
前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）今天以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，中國主要動機是「懲罰」台灣向美國進行更大規模的軍購。北京「希望台灣人民因台灣政府的這些行動而感到更不安全，而非更安全」。
本月稍早，美國批准總額逾110億美元的對台軍售案，引發北京強烈不滿。
卜睿哲指出，這些軍事演習也讓中國解放軍能為了對台軍事行動做準備。
另一方面，前美國國務院中國政策顧問、現為華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員的費瑞安（Ryan Fedasiuk）分析，「正義使命-2025」演習主要有3項目的。
首先，他表示，北京試圖把這波無論如何遲早都會進行的演習，重新包裝成針對美國對台大規模軍售的報復行動。演習選在軍售案宣布11天後登場，刻意營造這是針對美國挑釁所做的反制措施；但事實上，美國只是依循「台灣關係法」例行執行華府政策。
第二，他指出，中國演習的時機選擇是為了引發美國最低限度的回應。在美國耶誕及新年假期期間進行演習，讓華府難以迅速協調因應措施，更重要的是，北京清楚美國總統川普（Donald Trump）致力維持其政府所稱「互利的美中經濟關係」，在他4月赴中進行國是訪問之前，不願冒著破壞美中關係穩定的風險。
第三，他認為，北京接下來將利用華府相對低調的反應，削弱全球對美國決心的信心。北京向台灣傳遞的訊息是：抵抗是徒勞的、美國支持是有條件的，與北京妥協是不可避免的。
費瑞安指出，不論是否有軍售或其他政治事件，北京本來就會在台灣周邊進行軍演，但這次時機的選擇及敘事方式目的是為了最大化對美國可信度的質疑。華府在回應解放軍軍演時，應將這些意圖納入考量。
川普昨天被媒體問及共軍軍演時表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事。他不擔心局勢並說，中國海軍已在區域軍演多年。
此外，北京這波軍演是否也受到日本首相高市早苗的言論和行動所驅使，卜睿哲表示，他並不確定。但若真是如此，他認為，應該會看到中國海警在釣魚台（日稱尖閣諸島）周邊海域的行動。
高市日前表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊。（編輯：田瑞華）1141231
