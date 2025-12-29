共軍環台軍演 卓揆喊話預算快通過：有實力才能換來和平

大陸解放軍今（29）日公告將進行環台軍演，對此卓榮泰下午出席文化部活動時受訪表示，中國近期在台海周邊進行軍事演習與恫嚇行動，不僅無助於區域穩定，反而會引發台灣與國際社會反感。（賀培晏攝）

大陸解放軍今（29）日公告將進行環台軍演，對此卓榮泰下午出席文化部活動時受訪表示，中國近期在台海周邊進行軍事演習與恫嚇行動，不僅無助於區域穩定，反而會引發台灣與國際社會反感，此外，也證明對中國存有善意的幻想都將破滅，希望總預算、國防特別預算應盡速通過，唯有具備實力，才能換來和平。

卓榮泰提到，中國若無法保障在我國空域、海域自由合法往來的各國船舶與航空器安全，那也只會使自身成為「國際公敵」，此外，刻意選在國民黨立委集體出訪、雙城論壇後進行軍演，凸顯中國正「無所不用其極」地分化台灣社會，製造內部對立，國人務必看清這樣的操作，保持冷靜。

卓榮泰強調，任何附和中國「九二共識」、「一國兩制」的投降式作為，都將自取其辱，也證明對中國存有善意的幻想終將破滅，希望國人認知到唯有團結、唯有實力，才能換來和平，因此希望朝野各界一次把中央總預算、國防特別預算通過，讓國家有實力。

