共軍環台軍演 卓榮泰批製造台灣內部對立、籲強化國防

中共今天(29日)上午突然宣布對台展開軍事演習，引發各界關注。行政院長卓榮泰受訪時嚴正批評，中共此舉不僅是武力恫嚇，更刻意製造台灣內部對立、分化社會。他並呼籲朝野一致嚴審並通過中央政府總預算及國防特別預算，強調唯有國家具備實力，社會才能真正團結。。

面對共軍環台軍演，行政院長卓榮泰下午出席115年文化幣「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會前，接受媒體訪問時，代表政府作出強硬回應。

卓榮泰表示，中華民國政府嚴厲要求中共當局停止所有演習。他指出，如此窮兵黷武、以武力恫嚇的行徑，只會引起國人與國際社會的不滿。他也強調，凡是在中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國航空器、船舶，中國當局都應保證其安全，不受任何威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰進一步指出，此次軍演時機刻意，選在國民黨立委集體出訪後，以及台北上海雙城論壇舉行之際進行，顯示其政治意圖明確。他直言，這樣的行為正足證明兩件事。卓榮泰：『(原音)第一，中國正無所不用其極地，用盡各種手段在分化我們，在造成我們社會的對立。國人必須明察，大家必須冷靜。第二，這樣的行為在我們看來，無論是附和其「九二共識」、「一國兩制」的任何投降式的行為，都將自取其辱。而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅而徒勞無功。』

卓榮泰最後呼籲國人深刻體會國家安全的根本之道，並強調「唯有團結、沒有敵人，唯有實力、才有和平。」他表示，朝野各界應一致嚴審並通過中央政府總預算及國防特別預算，唯有如此，國家才有實力，社會才能真正團結。(編輯：沈鎮江)