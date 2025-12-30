共軍環台軍演 卓榮泰：政府已有萬全因應籲國人冷靜、沉著

中共解放軍東部戰區宣布實施代號「正義使命－2025」對台軍事演習，在台灣周邊5處公告海空域進行實彈射擊。行政院長卓榮泰今天(30日)表示，政府對所有狀況均已有萬全的因應準備，再次籲請全體國人，在此時此刻務必保持冷靜、沉著與安定，強調政府施政就是爭取國際合作、對內團結國人並以人民為依歸。

中國解放軍東部戰區宣布，從30日上午8時至下午6時，開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東等5處公告，進行代號「正義使命－2025」實彈射擊演習。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰上午主持經濟發展委員會，他在致詞時表示，這場會議是對和平的示範、對安定的保障。他強調，政府藉此再次籲請全體國人，在此時此刻務必保持冷靜、沉著與安定，政府對所有狀況都已有萬全的因應準備。

卓榮泰指出，國家與政府存在的目的，在於確保國家安全與社會安定，進而推動國家建設，而建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結，國家才能持續向前。他說：『(原音) 再次籲請全體國人，此時此刻務必冷靜沉著而且安定，政府對所有的狀況都有萬全的因應準備，而國家政府存在的目的，也就在於國家的安全跟社會的安定，進而能夠建設國家，建設是不分黨派、不分藍綠的，唯有團結才沒有敵人，那唯有往前走，國家才會一直一直的進步。』

卓榮泰強調，當前政府最重要的方向，是對外爭取國際合作、對內團結國人，所有施政作為皆以人民為依歸，這也是現階段最大的施政方向。

他也期盼，立法院針對明年度中央政府總預算應儘速完成審議並通過，讓政府具備足夠實力與穩健的財政分配，以推動國家建設與發展，實現均衡台灣的目標。

卓榮泰也請求國會支持「強化防衛韌性、不對稱戰力採購計畫」特別預算，才能有效提升國防能力，並達成總統所期待、讓軍工產業成為另一座「護國群山」的國家未來經濟發展目標。(編輯：許嘉芫)