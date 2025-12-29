共軍環台軍演 周春米：震驚與遺憾 相信國防部已有準備

大陸舉行2天環台軍演，屏東縣長周春米表示震驚與遺憾。（羅琦文攝）

大陸舉行2天環台軍演，準備要出海的東港漁民開始觀望，東港區漁會則表示，已有警示漁民若要出海要提高警覺，加強安全。（羅琦文攝）

解放軍東部戰區今（29）日突然宣布環台軍演，屏東縣長周春米表示震驚與遺憾，並指台北市長蔣萬安進行城市外交剛從上海回來，對中國釋出善意，卻未獲中國善意。屏東縣東港區漁會總幹事鄭鈺宸則表示，未接獲相關單位通知，但已口頭提醒漁民小心注意。

解放軍東部戰區29日起連續兩天，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，環繞台灣展開「正義使命-2025」演習，另還將於30日在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

屏東縣長周春米今日出席潮州鎮汙水下水道系統管線及用戶接管工程開工典禮，典禮後接受媒體聯訪表示，對於中國突然宣布軍演感到震驚和遺憾，但相信國防部已有相關準備，地方也要提高全民韌性，並配合中央政府加強相關準備，確保所有的安全。

台北市長蔣萬安剛參加完上海雙城論壇返台，周春米也指出，我們希望兩岸及世界都能和平共存，蔣市長推動城市外交，是對中國遞出善意，但我們卻沒有看到中國對台灣的善意，這是政治人物還要再努力的。我們也必須要確保現狀、安全及民主自由。

內政部長劉世芳今日也出席潮州下水道工程，但面對記者詢問對大陸軍演看法，劉世芳僅回應「縣長在舞台那邊，謝謝」，隨即離去。

目前正是東港漁民捕撈黃鰭鮪的季節，作業區多到台東外海，解放軍環台軍演讓原定準備要出海的漁民開始觀望。東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，目前還未收到相關通知，但已有警示漁民若要出海要提高警覺，加強安全。

