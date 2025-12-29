共軍環台軍演 國軍偵獲共機89架次、共艦海警船28艘

（中央社記者游凱翔台北29日電）中共今天上午宣布對台軍演，國防部情報參謀次長室次長謝日升中將指出，統計截至下午3時止，偵獲共軍主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，14艘共艦、14艘海警船，及兩棲攻擊艦編隊4艘位於東部海域、西太平洋一帶。

共軍東部戰區上午宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，明天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心，並執行立即備戰操演。

國防部下午舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明，中共於上午7時30分對台實施針對性軍演，執行海空戰備警巡、奪取綜合制權及要港要域封控、外線立體懾阻等課目。

謝日升表示，統計截至下午3時止，偵獲共軍主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，也偵獲14艘共艦、14艘海警船（含馬祖及烏坵等外離島）。另有兩棲攻擊艦編隊4艘位於東部海域、西太平洋一帶。

謝日升指出，國軍也掌握共軍12月30日上午9時至11時，將於台灣東部海域開設8號演訓區。

至於有無他國軍機在台海周邊活動，謝日升證實，「有」，但因為國際航道上本來就有許多飛機，因此是哪些國家、做什麼事，無法多做說明。

國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將表示，譴責中共近期於印太區域的軍事行動、灰色地帶襲擾及其他認知操作等舉措，已嚴重威脅區域和平穩定。在面對此種狀況下，國軍立刻成立應變中心，依照整體戰備規定派遣適切兵力應處。

孫立方強調，任何窮兵黷武、不負責任、倒果為因、升高區域情勢的行為，都是不可取的，國軍會綿密掌握整體狀況，同時秉持料敵從寬原則來守護國家主權，用實力來捍衛台海和平。（編輯：林克倫）1141229