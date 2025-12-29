共軍環台軍演 國防部公布監控畫面：派遣適切兵力應處

中共今天（29日）宣布對台進行「正義使命-2025」演習。國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為強烈譴責，已即刻成立應變中心，並依《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，國軍全程監控共軍演習。國防部下午公布空軍F-16型機監控中共殲16型戰機和海軍田單軍艦監控共艦安陽艦（599）畫面。

值得注意的是，F-16V是透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」監控中共殲16戰機，並將重要參數資訊遮蔽、裁切，象徵國軍有能力掌握敵動態。國防部下午舉行臨時記者會指出，國防部已立刻成立應變中心，依照整體戰備規定，派遣適切的兵力應處相關海空情狀況。國防部強調，任何以這種窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為，來升高區域情勢的作法，都是不可取的，「我軍會綿密掌握整體狀況，同時以料敵從寬、禦敵從嚴的原則，守護國家的主權，用我們的實力來捍衛台海的和平。」

國防部記者會現場畫面

中共29日宣布對台進行「正義使命-2025」演習。國軍全程監控共軍演習態。圖為空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖／國防部提供）

中共29日宣布對台進行「正義使命-2025」演習。國軍全程監控共軍演習態。圖為海軍田單軍艦監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖／海軍田單軍艦拍攝／國防部提供）

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。



國防部發布新聞稿指出，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。



國防部表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心，並依《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。



國防部指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。中共此次針對性軍事演習，更坐實侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。



國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及民眾家園安全。