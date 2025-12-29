共軍環台軍演！ 國防部：「12浬領海」被劃入演訓區 航班商船受影響

中共解放軍今（29）日宣布展開「正義使命-2025」演習，對台灣周邊劃設操演區。國防部下午召開記者會，情次室次長謝日升中將說明，共軍劃設5區範圍已經在我鄰接區（24浬）範圍，且更觸及到領海（12浬），並指出這將造成台海周邊航班商船受影響。

謝日升指出，此次共軍在台劃設的演訓區，其實不只南部劃入我24浬（鄰接區）範圍，一共有5區，包括北部、西部馬公旁邊2區、東部區域，劃設範圍在12浬（領海）裡。

謝日升表示，據目前掌握中共3艘航母動向，都沒有加入本次演習，但075級兩棲突擊艦確實在台灣東南外海。

針對中共火箭軍部分，謝日升說明，火箭軍是嚴密監控項目，細節不便說明，但共軍劃設區域包含周圍多條國際航線，這些舉動的確會造成行經台灣周邊的國際航班，和演訓區裡商船影響。

謝日升另表示，共軍在早上7點半宣布軍演，但我方早在此之前就有掌握到一些活動，目前所見這次軍演與過往「聯合戰備警巡」兵力不同，演習區域有明顯差異，劃設在我12浬範圍裡，這樣的「意涵」，相信大家一眼就看出來，這是他們非常擅長的舉動。

責任編輯／洪季謙

