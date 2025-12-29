共軍環台軍演 國防部16:30記者會回應 公布畫面
已成立應變中心，並執行立即備戰操演
中共今天（29日）宣布對台進行「正義使命-2025」演習。國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為強烈譴責，已即刻成立應變中心，並依《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，國軍全程監控共軍演習態。國防部下午公布空軍F-16型機監控中共殲16型戰機和海軍田單軍艦監控共艦安陽艦（599）畫面。
國防部並將於下午4時30分舉行臨時記者會，說明國軍應處作為。
國防部記者會現場畫面
看更多》共軍東部戰區29及30日圍台軍演
共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。
國防部發布新聞稿指出，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。
國防部表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心，並依《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。
國防部指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。中共此次針對性軍事演習，更坐實侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。
國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及民眾家園安全。
