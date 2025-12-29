共軍環台軍演 外媒聚焦共軍針對「外部勢力」

（中央社台北29日綜合外電報導）共軍宣布今天對台進行環台軍演。包括路透社、美聯社等外媒均聚焦於共軍針對「外部勢力」嚇阻。

共軍東部戰區宣布29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習；30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

除釋出演習內容外，東部戰區今天也發布這次軍事演習的主題海報「正義之盾、破限除妄」、「正義之箭、內控外驅」進行文攻宣傳。

路透社報導，這是中國自2022年時任美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來的第6輪重大軍演（編按：應為第7輪）。而近期北京在領土主張上的言辭升溫，其中一個背景是日本首相高市早苗11月初於國會答詢時提出假設情境，稱若北京對台發動攻擊，東京可能作出軍事回應。

11天前美國宣布售台總額111億美元的武器，是歷來規模最大的對台軍售，引發中方抗議，揚言軍方將「採取有力措施」回應。

路透社指出，儘管去年解放軍在軍演時曾演練對台灣港口實施封鎖，這次則是中國首度公開宣稱繞台軍演是為「嚇阻外部軍事介入」。

美聯社指出，中國軍方今天宣布派遣海、空及火箭軍部隊在台灣周邊進行聯合軍演，稱此舉是對台獨分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告。

美聯社與法新社在報導時都提到，這次軍演適逢近期美國對台軍售及日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言之後。美國於當地時間17日宣布售台高達111億美元軍備，待國會通過後將成為歷來規模最大的對台軍售；北京上週對20家美國軍工企業及10名高階主管實施制裁。（編譯：陳亦偉）1141229