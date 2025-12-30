共軍環台軍演 宣稱在東部海域演練奪控要港

（中央社台北30日電）共軍東部戰區通報稱，今天在台灣島以東海域組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力，展開立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗了編隊協同、體系作戰、精打擊要的能力。

共軍環台軍演第2天，東部戰區早上通報稱，組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣島南北兩端相關海域展開相關演練，檢驗海空協同、一體封控能力。

共軍東部戰區新聞發言人、海軍大校李熹稱，30日上午9時，東部戰區陸軍部隊組織對台灣島北部相關海域實施遠端火力實彈射擊，「取得預期效果」。

共軍東部戰區下午1時許通報稱，今天下午1時，東部戰區陸軍部隊協同海軍、空軍、火箭軍等兵力對台灣島南部相關海域實施遠程聯合火力突擊、組織實彈射擊。

中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶下午3時許通報稱，12月30日，福建海警組織艦艇編隊繼續在台灣島周邊鄰近海域展開執法巡查，重點實施查證識別、警告驅離、臨檢拿捕等科目演練，檢驗了區域管控能力。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141230