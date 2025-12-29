共軍環台軍演「實施要港要域封控」 總統府斥中國成為區域和平麻煩製造者

（圖／翻攝今日海峽）





中國解放軍東部戰區宣布，29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習，強調是對「台獨勢力與外部干涉勢力」的嚴正警告，更預告30日在該海域和空域範圍進行實彈射擊。

有關中國解放軍東部戰區今日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，總統府發言人郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

郭雅慧表示，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。郭雅慧說，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

中國東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，12月29日開始，「中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於臺灣海峽、臺島北部、臺島西南、臺島東南、臺島以東，組織『正義使命-2025』演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近臺島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對『臺獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

