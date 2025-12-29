共軍環台軍演！ 影響941航班 民航局批粗暴挑釁

共軍宣布將於30日在台灣周遭海域進行為期10小時的軍事演習，影響範圍涵蓋台灣周邊7處臨時危險區，嚴重衝擊航空、海運及漁業活動。交通部民航局表示，當日共有941航班受影響，約10萬旅客行程被迫調整。民航局嚴厲批評中方僅提前1天公告演習訊息，違反國際組織規定需提前7天公告的原則，並譴責這種粗暴挑釁的行為。

演習範圍涵蓋土魠魚漁場，澎湖漁民急收網返港避難。（圖／TVBS）

共軍此次軍演範圍包含台灣西南海域，恰好是澎湖漁民捕撈土魠魚的主要漁場。澎湖區漁會總幹事顏福德表示，漁會已透過漁電廣播電台聯繫漁民，請他們趕快避開軍演區域並收網。許多漁船已經靠港避難，漁民們表示會等軍演結束後再出海作業。

交通部航港局強調，目前軍演尚不致影響我國各商港船舶進出，並已採取四大應變措施確保航安。然而，由於共軍在台海周邊劃設的臨時危險區，導致台北飛航情報區內11條國際航路無法使用。航空達人傑西大叔分析，此次軍演對往南航班的影響較往北航班大，東北亞航線受影響較小，但金門馬祖連接本島的航路、往東南亞港澳地區的必經航路，以及連結台灣東部的唯一航路都受到影響，整體衝擊比2022年更為嚴重，航班預計延誤1至2小時。

交通部發表嚴正聲明指出，30日8點至18點間，國際離場約296架次，加上國際到場及過境航班共857架次，約10萬旅客受影響。國內航線方面，金門取消68架次、馬祖取消16架次，約6000人行程受到影響。國防部情次室次長謝日升表示，共軍軍演確實對台灣周邊國際航班及國內起降飛機造成一定影響。交通部與國防部正密切合作，嚴密監控共軍動態，盡力將衝擊降到最小。

