共軍環台軍演 德國議員示警區域風險、促歐盟表態

（中央社記者林尚縈柏林30日專電）共軍在台灣周邊軍演，引發歐洲政界與跨國議會關切。多名德國國會議員直言，此次演習性質不再是例行操演，而是對台灣的蓄意軍事施壓，恐破壞台海穩定，要求歐盟與德國政府採取更明確立場。

中國解放軍東部戰區近日宣布展開「正義使命-2025」聯合軍演，範圍涵蓋台灣周邊多個海空域，並進行模擬封鎖與精準打擊等科目。北京稱，此為對「台獨分裂勢力」的嚴正警告；台灣國防部表示，已全程掌握與應處，不升高衝突、不挑釁，但將堅定守護國家安全。

台灣海峽被視為印太與全球供應鏈安全的重要水域，隨著中共軍演擴大，歐洲多位政界人士警告，情勢升高恐對區域穩定帶來長期影響，德國國會議員也罕見以較為直接的語氣公開表態。

德國聯邦議會議員、國防專家基塞維特（Roderich Kiesewetter）在社群媒體X發文指出，中國在台灣周邊進行的大規模軍事演習，意在恐嚇一個主權國家，同時削弱以規則為基礎的國際秩序。

他警告，包含實彈射擊、軍艦與無人機在內的軍事動作，「再次顯示中國意圖在可預見的未來攻擊並吞併台灣」。

基塞維特呼籲德國政府明確譴責中國行徑，公開支持台灣這個民主的主權國家，並重新思考過去依循北京框架的一中政策；歐洲也不應袖手旁觀，任由中國在印太地區擴大戰爭準備，同時以混合手段發動攻擊。

同樣長期關注台海議題的德國國會議員威爾許（Klaus-Peter Willsch）也在臉書發文批評，中國對外宣稱的「正義使命-2025」並非單純軍演，而是北京刻意發出的威嚇姿態。

威爾許表示，這場環台軍事行動是中國單方面升高情勢的又一步，破壞台海和平穩定，顯示北京持續運用灰色地帶手段與軍事恫嚇，「系統性削弱台海現狀」。他強調，台海和平是國際共識，任何以軍力挑戰此共識的行為，等同背離國際法。

此外，匯聚歐美與亞洲國會議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也發表聲明，譴責解放軍在台周邊多軸心、跨軍種進行包圍與封鎖模擬演習，形容這是對台施壓的刻意升級，並警告軍演提高誤判風險、削弱台海穩定，甚至威脅更廣泛的印太安全與全球繁榮。

IPAC呼籲各國政府以團結與緊迫感回應中共軍演，指出民主國家必須超越僅僅反對片面改變現狀的表態，共同擬定嚇阻方案、提高侵略成本並強化集體防衛準備，並清楚表明：「任何進一步升高情勢的行為，都將遭到民主國家協調一致且堅定的回應。」（編輯：唐聲揚）1141230