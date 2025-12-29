共軍環台軍演 日媒推測欲牽制高市台灣有事發言

（中央社東京29日綜合外電報導）共軍東部戰區宣布，今天開始在台灣周邊舉行演習，明天將進行實彈射擊。日本TBS電視台推測，共軍可能希望藉此牽制日本首相高市早苗先前在國會有關「台灣有事」的答詢。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

日本TBS電視台報導，這是繼今年4月之後，共軍再度針對台灣舉行軍演。

日本電視台（Nippon TV）推測，中國這次軍演是在加強向台灣政府施壓，以及不滿高市11月在眾議院答詢時，稱「台灣有事」（發生緊急狀況），可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

她這番話被北京當局視為問題，且被中方認為是在暗示可能以武力介入台灣海峽。

對此，北京當局強烈反彈並要求她收回這番發言，且召見日本駐中國大使表達抗議，以及呼籲中國公民暫時避免前往日本。（編譯：楊惟敬）1141229