共軍環台軍演 日本前副防衛大臣：意在操作分化日本社會輿論認知戰

中國解放軍今天(29日)突宣布即起在台灣周邊進行軍事演習，並聲稱是「對台獨勢力與外部干涉勢力的警告」。但日本防衛副大臣中山泰秀今天在社群發文表示，中國此一動作並非單純軍事演習，而是一項帶有明確政治與心理訊息的行動與作戰操作，目的在對日本社會製造「日本一發言就會變得危險」的輿論分化操作。

針對中國解放軍再度對台進行圍台軍演，不但國內各界強烈譴責，在中日關係敏感時刻，也引起日方高度關注。日本防衛副大臣中山泰秀今天發文指出，中共軍演的真實目的是在進行心理認知作戰，儘管為了避免偶發衝突或情勢升高，日方必須冷靜而周延的危機管理不可或缺，但呼籲外界必須清楚認識，這次演習顯然高度意識到對日本社會、特別是日本國內輿論所可能產生的影響。

製造「日本一發言就危險」的輿論氛圍

中山泰秀強調，日前高市早苗內閣在國會中表達「台灣有事」的答辯是基於日本的法律制度與國際情勢所作出的討論，極為正當，並不存在任何問題。然而主張台灣問題是內政，不容外國干涉的中國，卻對日本內部的討論指手畫腳，甚至透過軍事壓力展現威嚇，這樣的行為，本身就是否定了中國所聲稱的「內政不干涉原則」。

中山泰秀表示，中國意圖其實非常明顯。那就是要在日本國內製造「日本一發言就會變得危險」、「是不是這些發言反而惡化了情勢」等不安與心理動搖，藉此分化輿論，動搖政治決策。他更透露，事實上，在日文的社群媒體空間中，已經可以看到不少帶有這類意涵的貼文，並認為這應當被視為結合軍事行動與資訊傳播的「資訊戰、認知戰」的一環。

他還表示，這些社群言論即便是以日文發文的帳號，表面上看似日本人所建立，實際上也不能排除與外國勢力有關的可能性。

中國干預民主國家決策已是各國須正視課題

中山泰秀認為，真正有問題的，並非是日本國會中所進行的正當民主討論，而是中國共產黨的一黨獨裁體制，試圖以軍事力量與威嚇為後盾，干預他國民主決策的政治手段，甚至還不僅止於台海問題，就連陸海空與太空甚至網路的資訊空間，都可以看到中國輕視國際規則的行為。

中山泰秀最後強調，這已不是特定地區或單一國家的問題，而是所有共享民主價值的國家，都必須共同面對的結構性課題。他表示：「日本不是一個會因外國的威嚇或政治干涉，而動搖自身判斷的國家。國內的討論，應當不受外國勢力影響，由日本國民以自身的意志與責任來做出決定。這正是民主國家的根本，也是日本在國際社會中應當扮演的責任。」