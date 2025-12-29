共軍環台軍演 日本台灣交流協會籲日僑留意安全

（中央社台北29日綜合外電報導）共軍今天起在台灣周邊舉行演習，且預計於明天進行實彈射擊。日本對台的窗口機關日本台灣交流協會，就此呼籲在台日本僑民留意安全。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

日本放送協會（NHK）報導，日本台灣交流協會表示，「截至目前，尚未接獲這次演習可能影響在台日本僑民日常生活的具體資訊，但請務必努力蒐集各種相關資訊，並留意自身安全後再行動。」

日本台灣交流協會也呼籲日僑，「平時不要疏於準備緊急事態，請保持冷靜與能採取相關行動的狀態。」（編譯：楊惟敬）1141229