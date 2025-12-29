共軍環台軍演 民航局統計明影響逾10萬人、金馬取消84架次

受中共環台軍演影響，交通部民航局今（29）日說明，30日8時至18時之間，據統計國際線受影響旅客逾10萬人，國內線取消金門68架次、馬祖16架次，受影響人數約6千人。

民航局說，明（30）日8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

廣告 廣告

民航局表示， 中國民航單位今日上午7時30分發布飛航公告（NOTAM），明日8時至18時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習（ROCKET FIRING EXERCISE）並禁止航空器進入。台北飛航情報區（FIR）共有14條國際航路及4條國內航路，此7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR航路，國際線僅東北面往返日本之R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用。

民航局續指，國內線雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖之航路遭阻隔，公告時段內之航班將無法飛航。

對此，交通部嚴厲譴責中國無視區域飛航安全及民眾權益的粗暴及挑釁行為。

民航局表示，已要求各航空公司，若航班有取消或延誤情形，務必透過簡訊、官方網站或APP主動通知旅客，並呼籲旅客出發前務必先確認最新航班動態。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

共軍發動圍台軍演國際關注 外媒：中不滿川普對台軍售、警告日本政府

因應中共圍台軍演...華信、立榮明馬祖航班全取消 金門航班18時前停飛

共軍環台軍演！ 國防部：「12浬領海」被劃入演訓區 航班商船受影響