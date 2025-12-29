共軍環台軍演 江啟臣喊不樂見：必須一定程度譴責

江啟臣指必須一定程度譴責中共軍演。資料照 李政龍攝



針對中共對台軍事演習議題，立法院副院長、國民黨立委江啟臣今（29日）表示，不論台灣內部對未來有不同的主張或想法，只要是針對台灣的軍事演習與威脅，都是大家所不樂見、也不能接受的事情，必須予以一定程度的譴責。

江啟臣接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪指出，台海需要的是和平，大家也都需要對話。他強調，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，這是一個不變的道理。但他也直言，和平同樣需要實力，因此支持國防實力應該持續提升。

江啟臣表示，不論當前兩岸氛圍如何，即便沒有兵兇戰危的情勢，維持一定程度的國防實力，都是任何一個國家在平時就應該具備的基本條件。他說，尤其台灣周遭的環境並非永遠平靜，確保國家具有足夠的防衛能力，是必要且不可忽視的事情。

江啟臣指出，對於任何一方的挑釁行為，或是具有針對性的軍事演習，個人都非常不樂見，因為這些作為對於彼此之間的和談、對話與交流，並沒有任何正面幫助。

他說，台灣社會中主張和平、對話與交流的人很多，也有人認為交流未必能改變對岸可能存在的統戰或侵略企圖，但無論如何，台灣都必須做最壞的打算，同時也要採取積極、促進和平的作為。

江啟臣表示，建立互信與信心建構的作為仍然重要，但這並非透過單一行動就能解決台海現狀與未來的複雜問題。他重申，自己一向主張「有實力才有和平」，而這樣的實力不僅是軍事上的硬實力，也包含軟實力在內，必須軟硬兼施，才能真正維護台海的和平與穩定。

至於國民黨主席鄭麗文日前拋出會晤中共總書記習近平的想法，江啟臣表示，此事目前都是從媒體報導得知，並未與鄭談過，加上目前單位立法院副院長不涉入黨務，因此也無法評論。不過，江啟臣也指出，盼鄭麗文針對兩岸、國際以及國內朝野，做更多更充分的說明，讓民眾都能了解。

