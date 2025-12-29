共軍環台軍演 江啟臣：台海需要的是和平跟對話

（中央社記者劉冠廷台北29日電）共軍東部戰區宣布，今天開始在台灣周邊舉行演習，立法院副院長江啟臣表示，不論台灣內部對未來有不同的主張或想法，只要是針對台灣的軍事演習與威脅，都是大家所不樂見、不能接受的事情，必須予以一定程度譴責，台海需要的是和平跟對話。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。

江啟臣今天接受網路節目專訪時說，不論台灣內部對未來有不同的主張或想法，只要是針對台灣的軍事演習與威脅，都是大家所不樂見、不能接受的事情，必須予以一定程度譴責，台海需要的是和平跟對話。

廣告 廣告

江啟臣強調，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，這是不變的道理。但和平需要實力，因此支持國防實力應該持續提升。不論當前兩岸氛圍如何，即便沒有兵凶戰危的情勢，維持一定程度的國防實力，是任何國家平時就應該具備的基本條件。

江啟臣認為，對於任何一方的挑釁行為，或是具有針對性的軍事演習，個人都非常不樂見，因為這些作為對於彼此之間的和談、對話與交流，沒有任何正面幫助。台灣社會中主張和平、對話與交流的人很多，也有人認為交流未必能改變對岸的統戰或侵略企圖，但無論如何，台灣都必須做最壞的打算，同時也要採取積極、促進和平的作為。

另外，談到2026年地方選戰，在台中市部分，民進黨已確定由立委何欣純參選，但國民黨尚未公布人選，江啟臣表示，黨中央應要加速選出能展現決斷力、領導力的最強人選。

江啟臣說，會積極爭取黨內提名，接下來就看黨中央如何協調；此時不宜講太多或多做評論，以免遭外界見縫插針、被操作，最後導致陰謀論及謠言滿天飛，對黨內和諧及團結沒幫助。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1141229