共軍環台軍演 王丹比喻「惡霸流氓怕不要命的人」：台灣人三思

共軍環台軍演之際，中國民運人士王丹今（30日）以獄中故事為比喻，指在一個弱肉強食的世界裡，如果遇到惡霸的霸凌，求饒和哭泣都不是解決辦法，要想阻止對方霸凌，就必須讓對方看到「不惜與他拚命的決心和意志」，「再強的流氓，也怕不要命的人」。他想起這個故事，送給台灣人三思.。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

王丹今在臉書發文，談到過去坐牢的時候,，常聽獄友講獄中的故事. 印象比較深的一個故事是說：某人剛入獄的時候，常常被一個流氓欺負，動輒被毆打、凌辱。後來他開始每天在地上磨牙刷。流氓問他幹什麼？他說：「我的確打不過你，但你也不要欺人太甚。否則，除非你每天晚上不睡覺，只要你睡，我早晚有一天會用牙刷插到你眼睛裡。」自此以後, 那流氓再也沒有欺負獄友，反而對他非常客氣。

王丹解釋，這個故事告訴我們：「在一個弱肉強食的世界裡，如果你遇到惡霸的霸凌，求饒和哭泣都不是解決辦法。要想阻止對方霸凌你，你就必須讓他看到你不惜與他拚命的決心和意志。再強的流氓，也怕不要命的人。想起這個故事, 送給台灣人三思。」

