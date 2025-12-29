共軍環台軍演 童子瑋：國民黨如何面對元旦升旗？

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國解放軍東部戰區今天(29日)宣布，即日起在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」軍事演習，並預告30日將於多個海空域實施實彈射擊。對此，基隆市議長童子瑋表示，難以想像國民黨要如何面對元旦升旗典禮時，冉冉升上的中華民國國旗。

童子瑋說，過幾天就是元旦，許多的政治人物跟國民，都會趁著新年開始舉辦活動，也會對著中華民國國旗致意。他提到，當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機，我們該用什麼心態面對中共，以及面對我們的國家。

廣告 廣告

童子瑋強調，這幾年下來，他看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，反而是民進黨從蔡英文總統到賴清德總統，連結台灣本土意識跟中華民國派，以強化自身實力，展現了守護國家的決心。

童子瑋說，賴總統說過最有力的一句話是「我們不一定要同黨，但一定要同一國。」當2天後就要跨年，在元旦升旗的時候，他心中有一個真實的疑問，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，摒棄黨派之爭、回到守護國家的陣線嗎？

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴清德點名參選神預測？謝衣鳯：總統到訪前已表態

中國突環台軍演 總統府喊話：理性自制、勿當麻煩製造者

獨家》中國「正義」演習橫行海空！囂張嗆我軍「立即離開」霸道行徑引憤慨

共軍突襲宣布軍演 鄭麗文：台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉

