共軍環台軍演 綠委批中共毫無正當性 藍委籲政府控管風險

中共解放軍東部戰區宣布實施代號「正義使命－2025」對台軍事演習，在台灣周邊5處公告海空域進行實彈射擊。綠委陳冠廷批評，共軍演習雖自稱「正義使命」卻毫無正當性，破壞印太地區穩定和平；藍委李彥秀呼籲，執政者的責任應維繫和平、降低風險與控管危機。

中國解放軍東部戰區宣布，從30日上午8時至下午6時，開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東等5處公告，進行代號「正義使命－2025」實彈射擊演習。國防部也成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。

民進黨立委陳冠廷表示，中共此次軍演已超出例行性演訓範圍，明顯非單純的兩岸問題，而是企圖改變區域現狀，雖自稱是「正義使命」相關行動既沒有正義，也不具任何正當性。

他強調，共軍演訓越是頻繁、越具針對性，就越清楚顯示台灣強化防衛並非挑釁，並且構成台灣爭取國際社會在防衛合作、情報共享的正當性。他說：『(原音)中共軍演越是頻繁，越具針對性，那我們就更清楚說台灣強化防衛不是挑釁的行為，是在現實威脅下必須要做出的選擇，所以這也是我們爭取台灣爭取國際支持防衛合作，資訊情報共享，那還有一些制度性合作的正當基礎，那我們從來都不是升高衝突的一方，我們是面對壓力但是又想要負責任的自我防衛，我們是有韌性的自我防衛的民主社會。』

陳冠廷指出，若國際社會對於中共對台灣軍事恫嚇選擇容忍，相關風險勢必外溢至南海、東海，甚至衝擊全球經濟與安全秩序。他強調，包含中國與俄羅斯等極權國家在軍事上的互動與合作，已對整體印太區域安全造成影響，這並非台灣單一面向的議題，而是涉及日本、韓國、菲律賓等民主友好國家的共同關切。

國民黨立委李彥秀表示，中共此次軍演，演習面積與抵近距離皆創下紀錄，很明顯是針對近期亞太局勢變化進行的實彈軍演。她呼籲，政府、執政者要維繫和平，降低風險，控管危機。她說：『(原音)任何可能造成區域衝突升高的行為，我們都要予以嚴厲的譴責。我們也要呼籲政府，執政者就是要維繫和平，降低風險，控管危機，守護2300萬人民的安全。』

李彥秀強調，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，區域和平穩定需要所有國家共同努力，也才符合兩岸人民的最大利益。(編輯：許嘉芫)