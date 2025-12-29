共軍環台軍演 綠諷勿幻想以姿態換和平 藍籲執政黨勿推託

台北市長蔣萬安才剛出席在上海舉行的「雙城論壇」，中共東部戰區今天(29日)便宣布要在台海周邊進行實彈軍演。民進黨立委今天(29日)質疑在中國的劇本裡只有「進攻」、沒有「善意」，並表示這就是現實，台灣的政治人物別幻想用「姿態」換取和平。國民黨立委則說兩岸、國防不是地方首長的職責，呼籲民進黨不要推託責任。

台北、上海的「雙城論壇」才剛結束，中共解放軍東部戰區29便宣布展開「正義使命-2025」演習，將在台灣周邊展開實彈射擊。

民進黨立院黨團29日召開記者會，民進黨立委沈伯洋表示，台北市長蔣萬安才剛結束在上海舉行的雙城論壇返台，中國解放軍轉頭就發動軍演，這就是現實，中國的劇本裡只有「進攻」，沒有「善意」。他並呼籲政治人物別幻想用「姿態」換取和平，必須充足自己的國防、加強民防及提升人民意志，而非所謂釋出善意降低對方攻擊的成本。沈伯洋說：『(原音)中國不管是他的反分裂法，還是從他的行為，他一直以來就是有併吞台灣的敵意，這件事情不會因為我們做什麼事情而改變。蔣萬安今天去雙城論壇，名義上按照數個報紙的說法是釋出善意，你越釋出善意，對對方來講，就是降低對方攻擊的成本，對中國來講不會有任何的改變。』

民進黨團幹事長鍾佳濱也表示，對台灣至關重要的軍購及國防特別預算至今還未付委審查，他呼籲國民黨主席鄭麗文想清楚要如何對台灣人民交代。鍾佳濱並提醒，蔣萬安前腳剛離開上海，中共後腳就發動軍演，連蔣萬安都被中共「唬弄」，難道鄭麗文還要赴中見中國領導人習近平？

對於綠營批評共軍環台軍演是蔣萬安自上海帶回的「伴手禮」，國民黨立委王鴻薇受訪時則表示，兩岸、國防不是地方首長的職責，蔣萬安仍透過雙城論壇傳達兩岸要和平的訊息，反觀賴清德總統接受媒體專訪內容，看不出對兩岸和平有何貢獻，她呼籲民進黨不要只會推託。王鴻薇說：『(原音)兩岸的問題、台海緊張的問題，民進黨不要再找推託的對象，一下「馬維拉」、一下「韓維拉」、現在還要「蔣維拉」嗎？』

民眾黨團總召黃國昌則指出，中共對台發動軍事演習，民眾黨嚴厲譴責、抗議，並認為此舉完全無助區域穩定及兩岸和平，只會造成兩岸對立、緊張，對兩岸人民的健康交流只會造成阻礙，也把台灣人民推得越來越遠。(編輯：沈鎮江)