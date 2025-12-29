共軍環台軍演 綠：在野勿再阻擋國防特別條例

（中央社記者林敬殷台北29日電）中共今天宣布對台軍演，民進黨立法院黨團表示，中國一直有併吞台灣的敵意，越釋出善意，就是降低對方攻擊成本，不管做什麼，中國都不會有任何改變，呼籲在野黨不要再阻擋國防特別條例、軍購預算。

民進黨團上午在立法院舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，對台灣國家安全至關重要的軍購跟國防預算，不管是特別條例、或年度預算，目前都尚未在立法院付委審查。

廣告 廣告

他說，當台北市長蔣萬安結束雙城論壇行程、前腳剛離開，中國就軍演，國民黨主席鄭麗文明年是否還要去見中國國家主席習近平、鄭麗文見習近平是否有用，他呼籲國民黨在明天立法院程序委員會，不要再阻撓國防特別條例及115年度總預算案。

對於鄭麗文希望明年上半年出訪北京、美國，鍾佳濱說，國民黨縣市長候選人或許可以稍稍安心，這表示鄭麗文下半年不會去中國，免得給國民黨縣市長候選人帶來困擾、添亂。

民進黨團副幹事長沈伯洋表示，中國一直有併吞台灣的敵意，不會因為台灣做什麼事情而改變，越釋出善意，對對方而言，就是降低對方攻擊的成本，不管做什麼，對中國來講並不會有任何改變。

沈伯洋說，蔣萬安曾說「雙城論壇的舉辦前提，就是中共不再擾台，對台灣釋出善意，雙方地位對等才有舉辦的意義。」現在為什麼中共軍機又繼續擾台。對中國來講，台灣的行為、台灣的存在本身就是一種挑釁，跟有沒有釋出善意沒有關係。

沈伯洋表示，如果真的在意台灣安全，應該充足自身國防、通過國防預算、加強民防準備、提升人民意志，只有強化這幾件事情，才能實質增加對方攻擊成本。（編輯：謝佳珍）1141229