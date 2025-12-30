共軍環台軍演 羅文嘉：說台灣挑釁是責任倒置

（中央社記者李雅雯台北30日電）共軍環台軍演第2天。海基會秘書長羅文嘉表示，中共軍演目的在於認知作戰，持續擠壓台灣的心理承受力與社會共識；把中共軍演說成是台灣「挑釁」，這是責任倒置。

共軍東部戰區昨天上午無預警宣布發動名為「正義使命-2025」環台軍演，包括從30日上午8時至下午6時在台灣周邊5個海空域進行實彈射擊。

羅文嘉今天透過個人社群頁面貼文表示，中共軍演目的未必是立即奪取（seize）台灣，而是在進行認知作戰，持續擠壓（squeeze）台灣的心理承受力與社會共識。

他說，當惡鄰準備翻牆，卻有人忙著罵你「牆沒守好」，或阻止加強保全，這不是理性，也不是可信的夥伴，是在替下一次翻牆鋪路。把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」（所導致），本質是責任倒置。

羅文嘉認為，侵略行為被包裝成正常反應，被害者反成加害者，社會慢慢被訓練成「只要夠安靜、夠退讓，就能換來安全」，這不是反戰，而是在替侵略降低成本，「當我們開始檢討被翻牆的人，而不是翻牆本身，下一次翻牆，只會更快、更狠」。

共軍東部戰區微信公眾號30日上午8時發布訊息指出，東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣島南北兩端相關海域展開查證識別、警告驅離、模擬打擊以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗海空協同、一體封控能力。

台灣國防部昨天表示，共軍這次劃設5個演習區域，將台灣12浬領海基線劃設在內；國軍會依敵情威脅程度授權海軍62特遣部隊、空軍作戰指揮部、作戰區等第一線作戰單位，依交戰規則（ROE）及授權矩陣執行應對。（編輯：廖文綺）1141230