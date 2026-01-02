共軍環台軍演 美國務院：停止對台軍事施壓

美國海軍尼米茲號航空母艦飛行甲板。(U.S. Navy)

中國解放軍日前對台發動大規模環台軍事演習，並進行實彈射擊，落彈區逼近台灣24浬線周邊，引發國際高度關切。美國國務院於今(1)日發表聲明，敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，並呼籲改以有意義的對話處理分歧。





共軍東部戰區於台北時間去年12月29日宣布，在台灣海峽及台灣北部、西南、東南與以東海空域展開「正義使命－2025」演習，隔日於劃設區域實施實彈射擊，並於31日宣布演習結束。期間，日本、菲律賓、歐盟與澳洲等多國陸續表達關切。

美國國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)指出，中國針對台灣及區域國家的軍事活動與言論，不必要地升高區域緊張情勢。聲明強調，美國支持台海和平穩定，反對任何片面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。





美國總統川普則於軍演期間回應媒體提問表示，已注意相關情況，但認為中國多年來在該區域進行演訓，並未對此表達擔憂。相較之下，聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾則強調情勢的急迫性，指出共軍演訓顯示其對台封鎖與侵略能力正在升高，呼籲美國加速對台軍售，並要求台灣儘速全額支持特別國防預算。





國防部指出，12月29日至30日，共偵獲14艘共艦、8艘公務船及130架次共機，其中90架次越過中線。國防部長顧立雄表示，國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導原則，沉著應對，嚴密掌握敵情。