共軍環台軍演 美議員批破壞和平、魯莽行為無法接受

（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）共軍在台灣周圍舉行大規模軍事演習，美國國會議員批評，北京蓄意升高局勢，演習目的在於恫嚇台灣及區域內其他民主國家，並破壞印太區域和平與穩定；中國最新一波對台的侵擾行為「令人無法接受」。

共軍東部戰區於台北時間29日宣布在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，並於隔日在台灣周邊5個公告海空域進行實彈射擊；台灣國防部對此成立應變中心，並啟動立即備戰操演。國防部表示，多艘共艦、海警船一度進入24浬鄰接區，海軍與海巡全程並行監控。

歐盟、日本及法、德等國陸續對中共這波軍演表達關切，美國跨黨派國會議員也接連發聲挺台。

共和黨籍的聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天發布書面聲明表示，在全球迎向新的一年之際，中國人民解放軍在台灣周邊實彈軍演，代表北京蓄意升高局勢。

聲明指出，這些軍演目的在於恫嚇台灣及區域內其他民主國家，並破壞印太區域的和平與穩定。中共透過演練脅迫性的軍事情境並將武力投射至其邊界之外，試圖以侵擾、恫嚇重塑區域秩序。

兩人透過聲明表示：「美國與台灣及其他民主夥伴站在一起，並將持續與夥伴合作，以維護台灣安全，捍衛自由、開放且穩定的印太地區。」

另外，共和黨籍聯邦參議員楊恩（Todd Young）昨天在社群媒體X發文寫道，中國最新一波對台的侵擾行為「令人無法接受」。北京在區域內的魯莽行為持續削弱全球安全；美國持續支持印太盟友是正確之舉。

同屬共和黨的聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）今天也在X發文表示，中共這波軍演企圖透過軍艦包圍台灣進行威脅及恫嚇。儘管北京企圖升高侵擾行為，美國仍將持續堅定地與台灣站在一起。（編輯：張芷瑄）1141231