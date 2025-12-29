共軍環台軍演 賴清德：不升高衝突、不挑起爭端 但會堅定守護國家安全

共軍宣布今天（29日）開始環台軍演，30日還將實彈射擊。總統賴清德今天說，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。賴清德強調，「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

共軍宣布29日開始環台軍演，總統賴清德說，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。（中央社資料照）

共軍東部戰區上午宣布，今天起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

國防部發言人透過臉書貼文表示，針對今日共軍機艦動態，國軍嚴密監控並執行立即備戰操演。三軍部隊與海巡人員，嚴陣以待。

賴清德晚間在國防部發言人貼文底下留言表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。

賴清德說，他也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」