共軍環台軍演 鄭麗文轟賴清德賣「芒果乾」：連累全台2300萬人

中國解放軍東部戰區今（29日）宣布在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習。國民黨主席鄭麗文接受專訪時表示，總統賴清德不斷試圖挑釁、踩紅線，還販賣「芒果乾」（亡國感）動員選票，最後只能走上絕路，「連累全台2,300萬人」。

中國解放軍東部戰區今（29日）突襲式宣布在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習，範圍包含台灣本島的東南西北，並強調此次軍演的目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

國民黨主席鄭麗文接受專訪時表示，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危的原因，她認為總統賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平。因兩岸越是對立且兵兇戰危，越有利賴清德去販賣亡國感來動員選票，其毫無政績與解決問題的能力，只能透過恐懼來政治動員，「但這招已經失靈了，否則大罷免不會大失敗」。

鄭麗文認為，賴清德已經把自己的路走絕，沒有回頭的可能，還連累全台2,300萬人。另外，賴清德一心一意想贏得2026年大選，「怕的是自己真正跛腳」，因為大罷免失敗後，前總統蔡英文馬上就異軍突起，若賴清德無法贏得2026年選戰，可能會被逼宮，「這是他最深的恐懼」。





