共軍環台軍演 鄭麗文轟賴清德賣「芒果乾」：連累全台2300萬人
中國解放軍東部戰區今（29日）宣布在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習。國民黨主席鄭麗文接受專訪時表示，總統賴清德不斷試圖挑釁、踩紅線，還販賣「芒果乾」（亡國感）動員選票，最後只能走上絕路，「連累全台2,300萬人」。
中國解放軍東部戰區今（29日）突襲式宣布在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習，範圍包含台灣本島的東南西北，並強調此次軍演的目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。
國民黨主席鄭麗文接受專訪時表示，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危的原因，她認為總統賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平。因兩岸越是對立且兵兇戰危，越有利賴清德去販賣亡國感來動員選票，其毫無政績與解決問題的能力，只能透過恐懼來政治動員，「但這招已經失靈了，否則大罷免不會大失敗」。
鄭麗文認為，賴清德已經把自己的路走絕，沒有回頭的可能，還連累全台2,300萬人。另外，賴清德一心一意想贏得2026年大選，「怕的是自己真正跛腳」，因為大罷免失敗後，前總統蔡英文馬上就異軍突起，若賴清德無法贏得2026年選戰，可能會被逼宮，「這是他最深的恐懼」。
更多《鏡新聞》報導
雙城論壇才落幕「中突環台軍演」 吳思瑤：給蔣萬安的伴手禮？
應對中國環台軍演 國防部強烈譴責啟動「立即備戰」
中國突宣布環台軍演 總統府嚴厲譴責：立即停止挑釁行為
其他人也在看
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 348
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 201
民進黨台南市長政見發表！陳亭妃意外提徐巧芯 稱27年人民看得到
即時中心／林韋慈報導今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，於晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，隨後進入學者提問環節。第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。民視 ・ 1 天前 ・ 80
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 156
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 98
害怕2026打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 1 天前 ・ 124
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
「修憲把總統修成怪獸！」李鴻源嘆賴清德一再荒謬發言：給台灣帶來不確定
針對總統賴清德15日發表錄影談話，譴責立法院強行通過《財政收支劃分法》和反年改相關法案，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」邊緣等爭議，前內政部長李鴻源在網路節目《洪流洞見》中直言，「執政黨要是真的不關心台灣的未來，就繼續這樣搞吧」。李鴻源表示，在野黨監督執政黨是天經地義，別說在野對「耍賴」、「胡作非為」的執政黨一點辦法都沒有，沒有執政權又何來獨裁。李鴻源表示，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 176
以色列承認索馬利蘭主權！矢板明夫曝重要訊號：台灣被承認國家機會提高
以色列開外交首例，正式承認東非的索馬利蘭為獨立國家，並與索馬利蘭建交。對此，日本資深媒體人矢板明夫指出，對台灣而言，這是一個極為重要的訊號，「台灣在國際上被承認的可能性，客觀上正在一點一點提高。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 29
高雄市長初選鳳山造勢狂破8萬人 林岱樺重申清清白白：天公伯會給我一個交代
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導表態爭取民進黨2026高雄市長提名的綠委林岱樺今(12/27)於鳳山舉辦造勢大會，並喊出8萬人到場。針對涉貪助理費案一事，她表...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇
政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，他坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果，不在意。前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他受訪時不忘感謝哥哥帶著他拉票（圖／民視新聞）前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員，投票前穿著深色外套，投完票滿身大汗，脫到只剩下白色短袖。國民黨中央委員候選人連勝武：「活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啦，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」新北市長侯友宜一早現身投票 面對提問並未停留受訪（圖／民視新聞）本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。反觀兩人一早搶先投，鄭麗文直到下午1點多才現身，表面從容，實際上似乎有些緊張。不但投到一半，整張選票掉地上，到了最後一步，再度卡關。國民黨主席鄭麗文：「塞不進去哈哈哈。」印有200多人的選票，讓鄭麗文一度放不進票匭求救，黨工趕緊上前，才總算協助完成。國民黨主席鄭麗文下午才現身投票 快速投票後直接離場（圖／民視新聞）中央委員是明年初的中常委前哨戰，鄭麗文時代核心改組，將全力備戰2026的年底大選。原文出處：國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇 更多民視新聞報導藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將接這職位」家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
回防鳳山造勢喊出10萬人拚場 林岱樺：不怨天尤人，一路撐到勝選
民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今於鳳山舉辦壓軸大造勢，活動現場湧入大批支持群眾，主持台宣布現場突破10萬人，直播空拍畫面顯示場地全數滿座，周邊人潮持續外溢，創下同場地民進黨市長初選活動人數新高，林岱樺登台，現場群情激動，高喊「加油」、「當選」，支持者情緒達到高點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
中國突襲環台實彈軍演！國防部怒斥窮兵黷武
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日宣布突襲軍演！組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。對此，我國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 15
藍白大惡搞！立院聯手亂提彈劾案 賴清德反應曝光
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，前（26）日在院會中以60：51的票數成案，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並在賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，賴清德今（28）日出席公開行程時，面對媒體喊話並未多表示意見，僅揮手致意後就快步進入會場參加活動。民視 ・ 21 小時前 ・ 38
鄭麗文明起逐一會晤區域立委 藍營內部有溫差
國民黨主席鄭麗文將於29日啟動與區域藍委的一對一會談，首波以北部立委為主。鄭麗文27日出席「黨員Reset拓點計畫」時表示，「愛談什麼都可以，因為畢竟我跟大家都是戰友了」，強調會面沒有任何談話限制。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
鏡論／我掀桌瞪眼 你翻書論典
總統府、行政院斷然否定立法院立法權；司法院五位大法官，就宣布立法院三讀通過法律違憲。就此，綠營翻桌瞪眼，不顧身段，對著藍白兩營叫陣宣戰。藍白兩營無計可施，只能縮在體制內，翻著法典，唱唱彈劾、罷免、提告濫調，連倒閣解散國會，重新改選都不敢。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 2
電視專訪轟「在野黨有違常理」 賴總統：擁抱習近平卻要彈劾民選總統
賴清德總統日前接受三立電視台「話時代人物」節目主持人鄭弘儀專訪，根據三立新聞網報導，賴清德在專訪中表示，在野黨令人費解，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1677
藍軍嘉義縣長「奇兵」臨時缺席路跑 本尊回應耐人尋味
明年嘉義縣長選戰，國民黨選將難產，傳出中選會代理主委吳容輝是藍軍相中有意徵召的「奇兵」，吳容輝原答應參加今天舉辦的第七屆嘉義馬拉松─國際管樂節公益路跑活動，昨晚臨時告假，而張啟楷透露藍軍的「奇兵」還有其他人。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
賴清德轟藍白「擁抱習近平彈劾民選總統」 鄭麗文大笑：問題出在你身上
針對國民黨、民眾黨團提出彈劾案，總統賴清德接受專訪時直言「令人費解！公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，我覺得社會自有公道」。對此，國民黨主席鄭麗文今（27日）大笑說，這實在是亂拼亂湊，帶頭毀憲的是賴總統，造成憲政僵局的也是賴總統，「你不需要再顧左右而言他、繼續甩鍋，這樣已經沒有意義，因為問題出在你身上，否則國家怎會在這麼高度共識的情況下走到這一步？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
賴清德談「無聲戰爭」 國內卻砲火四射
賴清德總統日前接受媒體專訪時指出，中國對台已發動五種威脅，包含對國家主權威脅、對國家認同混淆威脅、吸收軍方為間諜、透過交流進行滲透和統戰，以及設立共融區域吸引台商和年輕人。賴清德並批評在野黨現在的路線是「一中同表」，當主持人追問戰爭是否已在進行、只是沒有砲聲時，賴清德點頭直言「對」。對此，國民黨副主席蕭旭岑反批賴清德才是混淆國家認同，呼籲先回歸中華民國認同。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8