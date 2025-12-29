共軍環台軍演！ 陳其邁：不容許破壞和平與穩定

高雄市長陳其邁。（本報資料照片）

解放軍東部戰區今（29）日突然宣布環台軍演，高雄市長陳其邁今日出席高雄市立鳳山醫院二期醫療大樓開幕典禮，他受訪指出，這種環台演習近年來已有7次之多，不僅破壞區域和平與穩定，也破壞亞太地區安全，違反國際規範，認為是國際社會所不容許的行為，他給予最嚴厲的譴責。

陳其邁指出，「中國這種環台的演習近年來已經有7次之多，不僅破壞區域的和平與穩定，同時也可以說是在整個亞太地區安全的一個最大的破壞者，我想不僅違反了國際規範，更重要的是不斷透過這種片面改變現狀的意圖，來影響整個亞太地區的軍力平衡，這是國際社會所不容許的行為，我們在這邊也給予最嚴厲的譴責。」

陳其邁也說，同時也呼籲立法院，應盡速通過增加國防預算來捍衛台灣安全，否則一方面中國加大對台的武力施壓，國會卻把防衛力量綁手綁腳，並不會獲得人民支持，希望藍白盡速對相關的防衛預算做審查，來共同捍衛國家的安全。

陳其邁強調，「中國對台灣的野心跟企圖，不管是在軍力的增加，同時也透過各種包括外交或者各種形式的打壓」，他認為國人必須很清楚認知，在國家的防衛上，唯有強大本身國防，才能維持台灣安全。

