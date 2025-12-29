共軍環台軍演 陳其邁：是亞太地區安全最大破壞者

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）中共今天宣布對台軍演，高雄市長陳其邁今天表示，中共軍演破壞區域和平穩定，可說是亞太地區安全最大破壞者，要給予最嚴厲譴責；他也呼籲立法院盡速通過增加國防預算，以捍衛台灣安全。

陳其邁今天接受媒體聯訪表示，共軍環台軍演近年已有7次之多，破壞區域和平與穩定，可說是亞太地區安全最大破壞者；透過這種片面改變現狀的意圖，影響亞太軍力平衡，這是為國際社會所不容許的行為，要給予最嚴厲譴責。

陳其邁也呼籲立法院盡速通過增加國防預算以捍衛台灣安全，否則中國加大對台武力施壓，國會卻把防衛力量綁手綁腳，這並不會獲得人民的支持；希望藍白盡速對於相關防衛預算進行審查，共同捍衛國家安全。

陳其邁說，中國對台灣的野心及企圖，不只是在軍力增加，同時也透過各種包括外交或各種形式的打壓，所以國人也必須清楚認識到，在國家防衛上，應該要靠自己能有強大國防能力，才能維持台灣安全。

此外，獲國民黨徵召參選2026年高雄市長選舉的立委柯志恩，今天也接受媒體聯訪表示，兩岸之間這種人為破壞和平的狀態，身為中華民國國民一定要提出抗議；這種不用對話而用對抗的方法，不利於兩岸間對等和平交流。

投入民進黨高雄市長初選的立委許智傑說，軍演範圍影響到航線與航班，已要求交通部盡速盤點替代航線，將交通影響降到最低；面對中共軍演武嚇，他高度譴責，也呼籲藍白不要再杯葛國防預算，建立刺蝟台灣才是保護國家根本之道。

由多名民進黨高雄市議員組成的高雄市議會南方問政聯盟，今天也發聲明指出中共慣性以軍事演習包裝侵略性恫嚇，公然破壞區域和平穩定；呼籲中共立即停止一切對台軍事挑釁與恫嚇行為，也呼籲國際民主夥伴共同發聲譴責。（編輯：陳仁華）1141229