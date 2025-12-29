共軍環台軍演「雙語海報」亮相 意在震懾美國等外部勢力 心理戰與軍事恫嚇並行

中國人民解放軍29日宣布，將在台灣周遭舉行代號「正義使命－2025」環台軍演。 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從29日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校，這是對這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告；與此同時，共軍也發佈中英對照海報，意在震攝外部勢力對台進行干涉。

根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

此次「正義使命-2025」演習演練重點在海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

對於這次演習，施毅也強調，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

除此之外，東部戰區也發佈此次軍演中英對照主題海報，「Theme Poster on Military Drills “Shield of Justice, Smashing Illusion” Released by PLA Eastern Theater Command.快速機動，立體布勢，體系封控，一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！東部戰區發布軍事演習主題海報《正義之盾破限除妄》。」

