共軍環台軍演 30日實彈射擊

中國大陸人民解放軍東部戰區於二十九日發布的一段視頻，畫面顯示一艘艦艇在台灣以東海域進行演習時發射武器。

（東部戰區／路透社供圖）

記者康子仁∕台北報導

共軍東部戰區二十九日清晨起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命二０二五」演習，形成包圍台灣的態勢。此外，共軍還宣布三十日將在台灣周邊五個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，還揚言射高「無限高」。國台辦強調，演習是針對「台獨分裂活動」與「外部勢力干涉」，不是針對台灣民眾。

據大陸官媒央視報導，東部戰區新聞發言人施毅表示，二十九日開始，共軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織正義使命二０二五演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

廣告 廣告

共軍東部戰區還公布，三十日早上八時至下午六時，在五個海域空域範圍，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

根據公布的座標位置以及圖片，演習區域共有五個區塊，分別在基隆以北、台東以東、屏東以南、澎湖西南海域，以及桃園西北至馬祖的台灣海峽範圍，形成包圍台灣的態勢。

國台辦發言人陳斌華表示，解放軍有關軍事行動是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告」，「是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」。他宣稱，民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁、窮兵黷武，嚴重破壞兩岸關係，威脅台海和平穩定。

中國大陸外交部旗下微信公眾號「寬廣太平洋」也發文聲稱，美國應認清對台軍售的後果，並重申應恪守一中原則與中美三個聯合公報。

這次軍演是自二０二二年八月因應時任美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍展開首次環台軍演以來，至今共有七次環台軍演。