共軍環台軍演！ 30號「無限高」實彈射擊 專家：無意義

中國解放軍東部戰區今(29)日上午宣布對台灣展開「正義使命」環台聯合演習，更預告30號在台海周邊實施「實彈射擊」，還揚言射高「無限高」。事實上，我國過去也曾進行無限高的實彈射擊，軍事專家分析，共軍一直宣揚無限高射擊並沒有意義，須要留意的是射擊的落點。

發射升空拉出長長尾焰，這是共軍東風-11飛彈，最大射程達300公里，即便是舊型武器仍不容小覷，這回還很有可能出現在，正義使命2025演習，不只東風111996年台海危機時，共軍發射的東風15，也可能是解放軍今日演習中實彈射擊的武器，因為這回明(30)日，解放軍將在台海周邊實彈射擊，根據平面媒體掌握限制空域達「無限高」。

軍事專家陳國銘說：「我們之前中科院演習也是無限高啊，這個沒什麼意義啊，但是如果說明天他公布說，飛彈的落點可能在基隆某某外海，或高雄某某外海上，像96年飛彈危機那樣比較嚴重。」事實上我國國軍過去也多次進行無限高實彈射擊，2022年12月連續五天在屏東九鵬基地，發射天弓三型飛彈同年8月也從九鵬基地與台東成功鎮海邊，朝綠島蘭嶼外海試射無限高飛彈。

從解放軍釋出的影片可以看到，他們鎖定了4個台灣的軍事據點，進一步比對分別在花蓮高雄以及台北，花蓮是空軍佳山基地，高雄被標出兩個地方，其中一個是靠海的左營軍港，另一個是陸軍八軍團指揮部，而台北的部分，則是國防部海軍司令部本部。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑說：「根據過去我們經驗是不會進行攔截，但這也會另外促使我們儘快要去加緊腳步，不管是在我們的台灣之盾，或者是我們跟美國這邊在天弓飛彈。」

宜蘭南方澳有不少國軍在一旁待命，即便沒有在解放軍中預先釋出的地點，國防部一早也曝光影片「堅韌台灣堅定守護」，要與解放軍相抗衡。面對中共環台軍演軍方全體上下繃緊神經，不讓敵軍入雷池一步。

