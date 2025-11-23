共軍用「親中退將」打「軍事認知戰」導向放棄抵抗！張景森籲國防部拿回「戰略解釋權」：讓人民從受驚便主動理解
中共對台威脅日漸加劇，前行政院政務委員張景森今（23）日在臉書發文表示，披著專業外衣的親中退將與軍事名嘴「把複雜的不確定戰場，壓縮成單一命運：必敗。然後把唯一解法留給觀眾：退讓」，軍事認知戰已經開打，卻沒看到國軍；張景森建議國防部，應該把「『戰略解釋權』拿回來，把『恐懼市場』清場，把人民從被動受驚，變成主動理解、參與、支持改革的韌性共同體」。
「軍事認知戰：戰場別讓給親中降將」，張景森今日在臉書法粉專發文表示，台海的戰爭從來不只在海上、空中與灘岸。真正先開打的，是「軍事認知戰」。解放軍每天用軍演、官媒、抖音、外宣把戰場往前推，而台灣的戰場不是別處，就是自己的媒體與社會心理。遺憾的是，這個戰場上，最常替敵人「破門」的，不是間諜，而是某些披著專業外衣的親中退將與軍事名嘴。
張景森指出，他們的評論模式很固定：前半段用軍事術語、兵推資料、作戰概念建立權威感，後半段迅速收束成恐懼結論——「台灣守不住」「美日不會來」「反抗只會更慘」「不要挑釁中國」。這是一種二段式敘事：專業推演用來取信，悲觀收束用來瓦解。
「它把複雜的不確定戰場，壓縮成單一命運：必敗。然後把唯一解法留給觀眾：退讓」，張景森再說，以XXX這類退將為樣本就很清楚。他們可以談「圍點打援」、談封鎖紅區、談兵推損失與地理壓力。這些內容在技術上未必全錯，但他常把「可能的風險」講成「必然的結局」，把「一種劇本」講成「唯一劇本」。你若只聽前半段，會以為這是軍事警示；你若聽到最後，就會發現它的心理導向只有一個「叫你放棄抵抗」。
張景森認為，這正是中共對台認知作戰最需要的「在地適配器」。北京的外宣語言若由中國軍官說出，台灣人不一定信；但若換成「台灣退將」用熟悉的口吻說出，恐懼就能跨過心理防線。這種敘事會自動產生連鎖效果：士氣下滑、對盟邦互信降低、對國軍改革失去耐心、對政府產生「戰略無能」印象。敵人還沒登陸，我們先在心裡退了三步。
張景森直言，問題不是台灣社會不該聽壞消息。問題是「壞消息要用來改革，不是用來投降」。專業軍事分析的真正目的，是指出弱點、提出補強路徑、評估多種場景與不確定性；而不是把所有推演收束成恐懼，讓社會自我瓦解。
張景森斷言，那些只會說「你一定輸」卻不講「你該怎麼贏」的評論，從戰略功能上看，就是替對手服務。所以，台灣不能只打飛彈、買武器、練後備，而要正式「開打軍事認知戰」。
張景森表示，國防部必須打破長期自我設限的「戰略知識封閉」，習慣「軍事專業不宜公開」。結果是：空白被親中名嘴降將填滿，民眾在明暗不明的訊息中，被恐懼牽著走，現在該反過來：讓軍方成為戰略科普的出口，而不是最後沉默者。
張景森建議，該公開的要公開，作戰概念演進、拒止與韌性部署的邏輯、盟邦協作的可能邊界、後備與民防的改革節點、我們的弱點與補強進度。用可理解的方式，把戰略做成「全民課」，「這不是洩密，而是築牆；不是宣傳，這就是防衛！」
張景森表示，一旦國防部把戰略語言從少數人會議帶到社會日常，親中退將的魔法就會失效。因為他們最擅長的，是在資訊黑箱裡製造恐懼；只要陽光進來，恐懼就會被拆解成可討論、可修正、可行動的風險管理。認知戰的要害是「誰定義現實，誰就主導意志」。如果我們讓敵人的敘事每天在媒體上進攻，而官方只剩「請民眾安心」的空話，那這仗我們等於先輸一半。
「台灣要贏，必須把『戰略解釋權』拿回來，把『恐懼市場』清場，把人民從被動受驚，變成主動理解、參與、支持改革的韌性共同體」，張景森表示，戰場就在螢幕上。事實上共軍已經開打，但好像沒有看到什麼國軍！
（圖片來源：張景森、國防部發言人臉書）
更多放言報導
高市早苗在日本政治光譜脫穎而出！張景森點出「意志貫徹型」領導風格有「3核心能力」：給台灣政治領導提供建設性啟發
《經濟學人》揭「台灣病」引爭議...張景森緩頰「富貴病也是病」！獻策「3招」推動經濟：建立機制、超額利潤課稅成果「分配給全民」
其他人也在看
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 4 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 20 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 7 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 2 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，除祭出旅遊禁令、暫時停止日本水產品進口外，中國常駐聯合國代表傅聰日前還致函聯合國秘書長古特雷斯，並宣稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，條款早就作廢，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。民視 ・ 1 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 3 小時前
李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新版「台灣全民安全指引」1,100萬份全民國防手冊已經分批發放，不過，手冊中提到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，國民黨前發言人李明璇竟覺得好笑，還宣稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日下午視察發放情形時受訪回應，不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法？針對李明璇對於手冊內容「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」批評，並稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」一事，林飛帆下午受訪指出，手冊這個概念其實在全民防衛手冊都有出現，像是最有名就是瑞典，瑞典從1943年起現在，甚至去年還有做一次更新，而每一本手冊核心概念就是「瑞典不會投降」。林飛帆表示，瑞典經歷蘇聯威脅、冷戰等挑戰，因此都有悠久傳統，便是告訴國民一旦遇到軍事侵略，瑞典人不會放棄抵抗；因此在「全民安全指引」將這段話放進去也是接軌國際經驗，同時象徵台灣人民有非常強自我保護以及協護身旁彼此的決心，這對國際社會來講也是重要訊息。國安會副秘書長林飛帆（中）。（圖／民視新聞）同時，林飛帆也提到，這幾天也看到友盟國家，紛紛對台灣全民安全指引表達支持，包括芬蘭駐台代表處、德國在台協會皆紛紛分享與轉發，就連美方AIT也在緊急應變網站中，放入手冊英文版連結，要給在台的美國居民。他也說，就在昨天法國正式也公布自己的全民指引手冊，事實上法國在3月份釋放全國發放手冊的消息，便一路做規劃；直到昨天正式發布手冊內容，也看到法國政府也全面性討論是否一樣透過視察挨家挨戶，讓每個民眾取得相關資訊。至於，對於李明璇的「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」言論，林飛帆強調，他不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法；之所以要推廣「全民安全指引」不外乎就是希望全民都能夠有充分資訊，知道當危機發生，不管天災地變、極端狀況要如何保護自己以及協助身旁的彼此。原文出處：快新聞／李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？ 更多民視新聞報導醫療無國界！林佳龍力推台海瓜攜手合作 共築健康未來賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰喊「分工一下」吃台灣豬非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務民視影音 ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
黃國昌：有信心北市議員4+2全壘打 北市長選舉國民黨有誠意合作
中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日會面，雙方宣示「以行動顧台灣」。外界關注民眾黨2026台北市布局，黃國昌今天（22日）表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作，雙方都有相當高誠意。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
2026新北選戰！無論三腳督.1對1 李四川皆具優勢
2026縣市長選戰，雙北的布局，首先在新北市長選戰，藍白會不會合？怎麼合？平面媒體公布新民調，顯示如果一對一，只有國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧；如果三腳督，也只有李四川領先，但差距很近。而另外在首...華視 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前