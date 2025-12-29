共軍發動圍台軍演國際關注 外媒：中不滿川普對台軍售、警告日本政府

共軍宣布29號起進行圍台軍演，引發國際媒體高度關注，歐美媒體點出，中國有意透過軍演來表達對美國總統川普對台軍售的不滿；日媒報導，日相高市早苗先前發表「台灣有事」言論，使北京當局受到激怒，因此利用大規模實彈軍演向日本政府釋出警告。

軍演嚇阻美、日？ 共軍：對外部干涉勢力的重大警告

中共解放軍29號展開新一波圍台軍演，各大國際媒體馬上聯想到12月中美國總統川普政府批准的歷來最大規模對台軍售。CNN點出，川普這次對台軍售總額約111億美元、約合台幣3500億元，軍售內容涵蓋中程飛彈、火箭系統及無人機等關鍵武器，遭到中國官方嚴厲批評。

這是今年4月以來，中共再次宣布在台灣周邊進行大規模軍演，共軍表示這是對台獨勢力以及外部干涉勢力的重大警告。各大外媒聚焦中方這次有意針對外部勢力傳遞嚇阻訊號，除了向美國示警，對先前發表「台灣有事」言論的日相高市早苗也有牽制意圖。

外媒猜台積極強化國防激怒中共 恐衝擊國際航運、空運

本次圍台軍演引發國際媒體高度關注，香港有線電視新聞以頭條報導；《路透社》指出，自美國前眾議院議長裴洛西訪台以來，解放軍多次對台軍演，但這次是首度公開聲明，軍演目的是為了威懾外部軍事干預，暗示北京有意向美日釋出警告；《彭博社》形容這波軍演是北京對美國對台軍售的不滿與回應。

《BBC》提到，台灣今年積極強化國防，進一步激怒北京當局；《金融時報》則引述專家，推測這是對川普2.0護台底線的最新測試。中共劃設的5大演習區域，其中兩個位於台灣本島以南，緊貼高雄左營軍港，這次更涉及實彈射擊，對國際航運及空運的衝擊，勢必受到外界關注。

