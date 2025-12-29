共軍發動圍台軍演 鄭麗文反批賴清德踩紅線：台灣有民進黨倒了8輩子的霉

國民黨主席鄭麗文今在廣播專訪上痛批，總統賴清德錯誤的兩岸政策，把台灣推向兵凶戰危，更讓傳產跟服務業應聲而倒，「台灣有民進黨真的是倒了8輩子的霉」。（資料照／鄒保祥攝）

中共東部戰區宣布，今（29日）組織陸軍、海軍、空軍與火箭軍，在台海周邊進行「正義使命-2025」演習，並將於明起進行實彈射擊。國民黨主席鄭麗文今在廣播專訪上痛批，總統賴清德錯誤的兩岸政策，把台灣推向兵凶戰危，更讓傳產跟服務業應聲而倒，「台灣有民進黨真的是倒了8輩子的霉」；只要民進黨下架台獨黨綱、反核黨綱，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平曙光。

鄭麗文今接受《千秋萬事》廣播專訪，她強調，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危，以及國際社會高度焦慮的原因，賴清德不斷地試圖挑釁、踩紅線，毫無感受其有要緩和兩岸關係、遞出橄欖枝，因為兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴清德販賣「芒果乾」。

鄭麗文表示，賴清德只剩這個方法，因為沒有任何其他可以動員選票的力量，因為他沒有任何政績、沒有任何人格特質讓大家喜歡，更沒有任何可以解決問題的能力，只會加深兩岸恐懼，透過仇恨政治動員，所以才會不斷地在內部找敵人。

「雖然這一招對賴清德來說已經失靈了，否則大罷免不會大失敗。」鄭麗文說，賴清德把自己的路給走絕了，她一直希望喚醒賴，但賴鐵了心，就是要把這條絕路、死路走到底，連累台灣2300萬人，是件非常悲哀的事。

鄭麗文指出，賴清德現在是國家領導人，但在野黨代表的才是真正的主流民意，代表的是台灣人民愛好和平，希望能對國際社會作出更重大的貢獻，而不是幫國際社會當砲灰，這才符合國際社會共同的利益，更是保護台灣人民的不二法門。

鄭麗文嘆，很可惜賴清德還是任性胡為，一心一意想的就是要贏得明年大選，擔心變成真正的跛腳，因為大罷免後蔡英文的力量正快速重新整隊，賴清德壓力特別的大，擔心明年若選不贏會被逼宮，這是賴心中最深的恐懼。

鄭麗文說，現在沒有人要當職軍，買一大堆武器沒有人使用，為什麼這麼多職業軍人會退役、不想再做下去？當在野要提高職業軍人待遇，民進黨卻頑強抵抗，連三讀通過都不願意付錢。如果連幾百億照顧職軍的錢都不願意付，卻要花幾兆的錢買武器才能保衛台灣，「誰會相信你的鬼話？」

鄭麗文批，賴政府沒有展現任何跟國軍站在一起的誠意跟決心，所有的政治騙術都是在操作選舉。國民黨從來沒有天真幻想，在野黨呼籲後，中國大陸就馬上會停止所有的軍事準備和行動，因為國民黨是在野黨，沒有執政權。

鄭麗文直言，台北市長蔣萬安也只是代表城市之間的交流，即便只是單純的交流，都還要把自己的發言的位階提到這麼高，說希望兩岸不要有任何軍機繞台行為，「這根本不歸他管，但他都要發出這樣的和平呼聲」。而如今主事者是賴清德、是民進黨，若一天到晚都在挑釁、釋出對立、仇恨，還要在野黨想方設法地為和平開一扇窗？

鄭麗文說，台灣絕大多數的工作機會靠傳產與服務業，賴清德錯誤的兩岸政策讓傳產跟服務業應聲而倒，倒地不起，台灣有民進黨真的是倒了8輩子的霉！而正是因為兩岸局勢升高，她才會把推動兩岸和平做為重大使命與志業，且就在她當黨主席任內，正是台灣的關鍵時刻；可如今卻有個當家每天鬧事，甚至不惜破壞民主憲政，難道民主憲政不是防衛韌性最關鍵一環？

鄭麗文也指出，民進黨反核，讓台灣陷入能源危機，每天喜歡搬美國人出來，說美國人重視軍購，那美國人難道不重視核能嗎？為什麼不講這個呢？美國人說過多少次了、多少年了，「不能理解台灣反核」。

鄭麗文說，所以今天誰在讓台灣倒？答案很簡單，就是民進黨的那2個神主牌，一個叫台獨黨綱，一個叫做反核黨綱。只要民進黨下架，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平的曙光，台灣的產業也不用擔心缺電，馬上就有未來。

鄭麗文質疑，是誰讓反核、讓台獨擋住台灣的活路，不就是賴清德嗎？口口聲聲說沒有台獨的問題，不需要宣布台獨；她已經問了多少次了，為什麼賴清德不敢回答？為什麼不能回答？為什麼不願意下架台獨黨綱？



