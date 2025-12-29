共軍發動環台軍演 蔣萬安嚴厲譴責：要對話、不要對峙
針對解放軍東部戰區29日宣布進行「正義使命-2025」演習，並將於30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊一事，台北市長蔣萬安早上出席「傾聽二十載 AI迎未來」活動後聯訪時表示，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲譴責。
解放軍東部戰區宣布，將從今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。
蔣萬安回應，他的立場非常堅定而且一貫，認為和中共要對話、不要對峙、要和平何不要波濤呼嘯，並指出為政者也應該要克制，以民為本，過去也曾表達過為政者的責任，就是要降低風險控管危機，並守護人民安全。
其他人也在看
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 196
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 64
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 116
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 156
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 97
為何不去立院報告備詢軍購 賴清德全說了：解鈴還須繫鈴人
立法院23日程序委員會，行政院版《財劃法》、1.25兆軍購特別條例，被藍白以10比9表決再次暫緩列案，會場朝野對罵，國民黨團痛批賴清德總統沒勇氣來立院報告軍購。對此，總統賴清德接受友台專訪時表示，不是說自己刻意不願意去報告，因為憲法的規定，且憲法法庭已裁定違憲，自己如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 131
害怕2026打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 1 天前 ・ 124
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
賴清德專訪／藍白令人費解！賴清德：他們擁抱習近平卻要彈劾民選總統
國民黨、民眾黨挾著人數優勢，將立法院本會期延長至明年1月31日止，但下週就要跨年了，總預算卻還沒審，在野黨26日還提案彈劾總統賴清德，將在明年5月19日進行投票。對此，賴清德接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時直言，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，「我覺得社會自有公道」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 284
三山造勢鳳山壓軸破十萬人 林岱樺感念父親哽咽落淚 展現團結勝選氣勢
三山合流氣勢如虹 林岱樺鳳山造勢人潮破表 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺台灣好報 ・ 1 天前 ・ 9
高雄市長初選鳳山造勢狂破8萬人 林岱樺重申清清白白：天公伯會給我一個交代
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導表態爭取民進黨2026高雄市長提名的綠委林岱樺今(12/27)於鳳山舉辦造勢大會，並喊出8萬人到場。針對涉貪助理費案一事，她表...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫去年3月間宣布將備受外界矚目的特種「黃復興」黨部轉型，改為退伍軍人服務工作委員會，併入地方黨部，讓黨內軍系定義日益模糊。不過，現任主席鄭麗文在競選黨魁期間，已公開允諾再造黃復興黨部，並在上任後指派副主席季麟連籌備「黃復興再造籌備委員會」，面對外界關注是否要重啟黃復興黨部，鄭麗文今（28）日指出，黃復興黨部倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊，進行再造工作。今日下午2時，鄭麗文前往台北市中正區的台大校友會館，出席連胡會20週年活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。記者提問，下屆宜蘭縣長選舉部分，議長張勝德與責任區為宜蘭的不分區藍委吳宗憲如何協調？對此，鄭麗文說，黨內各縣市協調都大同小異，有強烈意願的參選人，會先進行黨內協調，需要一段時間，也可能會採取內參式的民調，最終若協調不成，就會進入初選程序。記者問到，季麟連透露，目前黃復興黨部正在籌備中，有初步規劃嗎？對此，鄭麗文表示，她在參選時就曾多次公開承諾，當年取消黃復興讓大家很傷心，它一直是國民黨歷史裡一支非常重要的核心的隊伍，不能夠散，而且軍人最重視的就是榮譽。她不諱言，自上任後其實在很短的時間，就有責請季麟連負責如何重整、再造黃復興黨部的工作，也順利的在推動中，倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊進行再造工作，希望在未來不管是在組訓、組織以及黨的核心教育，還有未來選舉的輔選工作，他們都能夠擔負起重責大任。鄭麗文透露，就自己所知，他們可能開過幾次會了，然後全台灣的黃復興黨部併入一般黨部後，大多數是擔任地方黨部的副主委，在人事上面也有重新的調整跟整隊，現在正在積極進行再造工作。原文出處：快新聞／黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調 更多民視新聞報導蔣萬安曾承諾「共機共艦不擾台」才辦論壇？簡舒培轟：選前騙票、選後變臉柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆：公然唬爛雙城論壇上海市長嗨喊「兩岸一家親」 陸委會冷回：那就不要軍機艦擾台民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
蔣萬安赴雙城論壇挨批「當小弟」 北市府回應了
首次上稿：12/28 17:50更新時間：12/28 22:12（更新北市府回應）即時中心／張英傑報導台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇，並跟上海市長龔正分別發表致詞，蔣萬安期盼兩岸的和平與繁榮，而龔正則感性喊話，要台灣民眾到上海實地感受「兩岸一家親」，共創「中華民族偉大復興」，對此，民進黨台北市議員顏若芳今（28）日痛批，蔣萬安整體談話「毫無重點」，未回應當前嚴峻的兩岸情勢，也未替台北市與市民發聲，令人失望。民視 ・ 12 小時前 ・ 39
中國突襲環台實彈軍演！國防部怒斥窮兵黷武
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日宣布突襲軍演！組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。對此，我國...今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前 ・ 11
賴清德接受三立專訪 因習近平一句話質疑共軍目前有攻台實力
總統賴清德接受三立電視台《話時代人物》節目專訪於28日晚間播出，針對外界關注美國中情局指中共意圖在2027年具備攻台能力，賴清德親自解析，若此說法屬實，反證共軍目前實力尚不足，且跨海作戰難度極高，台灣應持續提高防衛難度；話鋒一轉，他也嚴厲抨擊藍白在野陣營，指其公開稱讚俄羅斯總統普丁「非獨裁者」、擁抱中國國家主席習近平，卻聯手對台灣民選總統發動彈劾，並持續阻擋......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 30
彈劾案通過「不可能任務」 賴清德坦言：藍白令人費解
總統賴清德接受友台專訪，針對立法院會表決通過彈劾案，他直接表示「令人費解」，並強調社會自有公道。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 14
台南市議長跑票事件首度打破沉默 陳亭妃：到底關我什麼事？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委陳亭妃今(12/27)表示，台南市議會發生的事情，「我必須說，關我什麼事？」她指出，議會發生的事情太多，最近也有...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
重整藍營權力結構 鄭麗文將正名「黃復興」
為了杜絕「黨中有黨」，前國民黨主席朱立倫，去年將黃復興黨部裁撤。如今，上任將近2個月的國民黨主席鄭麗文，就委託副主席季麟連，著手成立「黃復興工作委員會」，並裁撤朱立倫設置的「退伍軍人部」。對此，季麟連也證實，近期已在全台各地的縣市黨部，任命「黃復興副主委」。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇
政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，他坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果，不在意。前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他受訪時不忘感謝哥哥帶著他拉票（圖／民視新聞）前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員，投票前穿著深色外套，投完票滿身大汗，脫到只剩下白色短袖。國民黨中央委員候選人連勝武：「活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啦，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」新北市長侯友宜一早現身投票 面對提問並未停留受訪（圖／民視新聞）本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。反觀兩人一早搶先投，鄭麗文直到下午1點多才現身，表面從容，實際上似乎有些緊張。不但投到一半，整張選票掉地上，到了最後一步，再度卡關。國民黨主席鄭麗文：「塞不進去哈哈哈。」印有200多人的選票，讓鄭麗文一度放不進票匭求救，黨工趕緊上前，才總算協助完成。國民黨主席鄭麗文下午才現身投票 快速投票後直接離場（圖／民視新聞）中央委員是明年初的中常委前哨戰，鄭麗文時代核心改組，將全力備戰2026的年底大選。原文出處：國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇 更多民視新聞報導藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將接這職位」家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
徐巧芯太扯！稱彈劾總統「非政治鬥爭」教授譏：20字道盡無知
即時中心／黃于庭報導立院國民黨、民眾黨聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白竟變本加厲，揚言彈劾總統賴清德，日前再度挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾提案，藍委徐巧芯更稱，彈劾不是政治鬥爭，而是憲政底線。對此，旅美教授翁達瑞今（28）日狠酸，短短20個字，便道盡徐巧芯的不學無術。民視 ・ 17 小時前 ・ 52