共軍發動第4度圍台軍演 鄭麗文批賴清德挑釁「把路走絕」：連累台灣2300萬人

日本首相高市早苗日前「台灣有事」表態引爆中日緊張，加上美國大規模對台軍售及賴清德總統對兩岸情勢的發言，中共解放軍東部戰區今（29）日一早突然宣布舉行「正義使命-2025」圍台演習，將在台海周邊區域實施實兵演習、實彈射擊。國民黨主席鄭麗文今天上午接受廣播專訪時質疑，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、國際社會高度焦慮的原因，賴清德和民進黨一天到晚挑釁，釋出對立、仇恨，把自己的路給走絕了，連累台灣2300萬人，是件非常悲哀的事情。



鄭麗文指出，賴清德不斷試圖去挑釁、踩紅線，毫無感受到他有要緩和兩岸關係、遞出橄欖枝，因為兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴清德販賣「芒果乾」。賴清德也只剩這個方法，因為他沒有任何其他可以動員選票的力量，沒有任何政績、沒有任何人格特質，讓大家喜歡這個領導人，也沒有任何解決問題的能力，只有不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨政治動員，不斷在內部找敵人，即使這一招已經失靈了，否則大罷免不會大失敗。



鄭麗文表示，賴清德把自己的路給走絕了，她一直希望把他喚醒回頭，但是賴鐵了心就是要把這條死路給走到底，連累台灣2300萬人，是件非常悲哀的事情。鄭強調，國民黨從來沒有天真去幻想，在野黨出來呼籲之後，對岸馬上就會停止軍事準備和行動，因為國民黨是在野黨，沒有執政權。台北市長蔣萬安也只是代表城市之間的交流，他都還要把自己的發言的位階提到這麼高，希望兩岸不要有任何軍機繞台行為，這根本不歸他管，但連他都要發出這樣的和平呼聲。

鄭麗文：民進黨一天到晚搞對立，罵在野就是想讓台灣倒 ​

鄭麗文說，今天台灣主其事者是賴清德、是民進黨，他們一天到晚都在挑釁、釋出對立、仇恨，罵在野黨就是想讓台灣倒，但當在野黨提高職業軍人待遇，民進黨卻頑強抵抗，連立院三讀通過都不願意付錢，如果連幾百億職業軍人待遇都不願意付，「你告訴我你要花幾兆的錢買武器才能保衛台灣，誰會相信你的鬼話？」



鄭麗文質疑，民進黨反核，讓台灣陷入能源危機，每天喜歡搬美國人出來，說美國人重視軍購，「那美國人難道不重視核能嗎？你為什麼不講這個呢？」美國說過多少次了、多少年了，不能理解台灣反核，所以今天誰在讓台灣倒，答案很簡單，就是民進黨的那兩個神主牌，一個叫台獨黨綱，一個叫做反核黨綱。



鄭麗文指出，只要民進黨把這兩塊神主牌下架，台灣馬上就撥雲見日，兩岸就可以看到和平的曙光，台灣的產業就不用擔心缺電了，是誰讓反核、台獨擋住台灣的活路，不就是民進黨、賴清德嗎？口口聲聲說沒有台獨的問題，不需要宣布台獨，她已經問了多少次了，為什麼賴清德不敢回答？為什麼不願意下架台獨黨綱？



鄭麗文表示，可以看得出來，賴清德一心一意就想贏得明年大選，因為在大罷免大失敗後，前總統蔡英文的力量正在異軍突起，快速重新整隊，短短不到兩年時間，又重新積極活動當中，因此，賴清德的壓力特別大，他很擔心如果2026年沒有選贏，很可能會被逼宮，這就是賴清德心中真正最深的恐懼。



