共軍發動聯合戰備警巡 海巡仍人道救援失火中國船

共機與共艦昨（11/15）日發動「聯合戰備警巡」，騷擾台灣周邊海空域，海巡署出動新竹艦執行海域巡護任務，過程中，接獲中國籍漁船於台北港西北方28浬、限制水域外1.8浬失火求救，第一時間仍啟動人道救援，趕赴現場啟動滅火，成功協助15名中國籍船員安全撤離。

海巡署艦隊分署說明，昨日下午4時，海巡署新竹艦執行海域巡護任務時，接獲中國籍漁船於台北港西北方28浬、限制水域外1.8浬失火求救。新竹艦第一時間趕赴現場啟動滅火，成功協助15名中國籍船員安全撤離。

事實上，昨日中國共機與艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，海巡署也陸續偵獲中國漁船接近我國西北海域，新竹艦於風力級數6至7、陣風9級、浪高3米的惡劣海象下，持續巡弋防止陸船進入我國海域。

爾後，新竹艦接獲中國「閩東漁61227」漁船失火以無線電VHF 16頻道求救，秉持人道救援無國界，新竹艦立即趕赴現場，以消防水柱展開滅火，防止火勢蔓延危害船員生命，先行戒護船上15名中國籍船員由附近另艘中國「閩霞漁01459」漁船安全接駁航離。

海巡署新竹艦於11月15日與11月16日救援失火的中國漁船「閩東漁61227」。海巡署艦隊分署提供

新竹艦及時應處控制火勢，但入夜後因海象不佳，現場濃煙密布及能見度低等因素，改以現場監控，防止油汙外洩及其他次生災害，並同步通報北部航務中心發布礙航公告，提醒過往船舶注意航行安全。

今（11/16）日清晨6時，失火船已由另一艘中國「閩霞漁01467」漁船拖帶往西航向中國，新竹艦持續監控，該船於11時往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。海巡署艦隊分署強調，即使面對中共灰色地帶活動威脅，海上救難仍以人命為最優先，海巡署將不分國籍秉持人道精神，持續守護我國海域安全與海上生命。

根據國防部公布，昨日清晨6時至今日清晨6時，共偵獲共艦7艘、公務船1艘與共機30架次持續在台海周邊活動，其中17架逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

