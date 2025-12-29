共軍發動「圍台軍演」 鄭麗文重砲批賴清德「走上死路」連累2300萬人

中共解放軍再度發動圍台軍演，今（29）起一次動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，在台灣海峽及台灣周邊多處海空域，組織名為「正義使命-2025」的演習，還框定五大區域進行實彈射擊。對此，國民黨主席鄭麗文痛批，賴總統把自己的路走絕了，這是一條死路，他不斷往絕路裡鑽連累了2300萬人，是一件非常悲哀的事。

共軍圍台軍演，鄭麗文在專訪上痛批賴總統。圖／翻攝自Youtube@中廣新聞網

鄭麗文上午接受網路廣播節目「千秋萬事」專訪，主持人王淺秋詢問，賴總統特別到兵工廠戰車前受訪，節目釋出後終於看到，他講的是中國已經準備出手，想要用人工智慧介入2026跟2028選舉，只要縣市長選舉勝利就可以抵抗中國，2026民進黨贏就可以抵抗中國嗎？

王淺秋接著提到，今天最新消息，《央視》釋出的訊息指出解放軍東部戰區宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等進行所謂的「正義使命-2025」演習，包括抵近台海周邊的各種的演習行動已經展開，就在這個時間點，賴總統一直不斷說要保證、確保任務使命，讓台海安全、台灣不要戰爭，可是到目前為止他所帶來的到底是什麼？

鄭麗文回應，事實上錯誤的兩岸政策才是把今天推向兵凶戰危、國際社會高度焦慮的原因，賴總統一直不斷地試圖挑釁，或者是說踩紅線、紅線邊界等，都毫無感受到有要緩和兩岸關係、釋出橄欖枝希望締造兩岸和平。

鄭麗文直指，已經非常明顯，兩岸越是兵凶戰危、對立，越有利於賴清德去販賣他的「芒果乾」，痛批賴總統只剩這個方法，因為她沒有看到賴總統任何其他可以動員選票的力量、工具，也沒有任何的政績、沒有任何個人人格特質，讓大家喜歡，並且沒有任何可以解決問題的能力，只有不斷加深兩岸的恐懼，透過仇恨、恐懼做政治動員，才不斷在內部找敵人。

鄭麗文痛批，「雖然這一招已經失靈，否則大罷免不會大失敗，但是賴清德他已經沒有回頭的路了，他自己這麼覺得，我覺得他把自己的路給走絕了，我一直希望把他喚回來、喚醒、回頭，但是他一直狠了心、鐵了心，就是要把這條路給走到底，這是條絕路，這是條死路，所以看著他這樣子不斷的在往絕路裡頭鑽，我也覺得連累了我們所有2300萬人，是一件非常悲哀的事情。」

鄭麗文表示，但是賴總統現在就是國家領導人，這也是為什麼在一個民主社會，自己希望在野黨代表的才是真正主流的民意，她強調，「我們代表的是台灣人民愛好和平，代表的是台灣人民希望能夠對國際社會做出更重大的貢獻，而不是幫國際社會當炮灰，這才是符合國際社會共同的利益，更是保護台灣人民的不二法門，很可惜賴總統還是任性胡為，他講這個話也已經毫無邏輯可言了，大家可以看得出來，他一心一意想的就是要贏得明年的大選，他怕他會真正的跛腳，因為在大罷免大失敗之後，我們可以看到蔡英文的力量正在異軍突起，快速地在重新整隊，蟄伏短短不到2年的時間，又重新非常積極地在活動當中。」

鄭麗文說，「我覺得賴清德他的壓力特別的大，他很擔心他如果26年沒有選贏的話，他很可能會被逼宮，我覺得這就是賴清德心中真正最深的恐懼。」

責任編輯／陳盈真

