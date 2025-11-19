即時中心／高睿鴻報導

中國武力犯台的可能性，似乎逐漸遞增；最近美國國會更曬出報告，直指「共軍可能犯台的3個時間點」，分別為2027年、2035年與2049年。該報告甚至提到，中國光是近1年就猛建約350個洲際飛彈發射井、核彈頭儲備量更是增加20%；總的來看，該國的軍事建設力，更已來到「戰時狀態」，恐削弱美國嚇阻中國侵略的效果、美國長期於印太地區的威懾優勢也會下滑。

隸屬美國國會的「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC），近期公布一份《2025年度國會報告》，當中提到，中共及解放軍已經緊鑼密鼓、為未來可能與美國爆發戰爭做準備。衝突引爆點包括台灣、日本周邊的爭議領土、南海爭議地區等。報告另點出，共軍可能侵台的時間點包括2027年、2035年與2049年左右。

廣告 廣告

該份報告首先提到，美國情報掌握，中國國家主席習近平已指示解放軍，要在2027年「具備成功入侵台灣的能力」。不過，並未指明2027年就是入侵日，但該時間點之所以重要，乃因恰逢解放軍建軍100周年、習近平也曾公開宣布，2027年得完成機械化、信息化、智能化的目標。

至於2035年，報告則指出，中國當局將此時定為「完成軍事現代化」之日、還想完成直通台灣的高鐵；因此，這也是中國可能侵台的時機點之一。報告提到，台灣官方勢必不同意中國蓋高鐵通台的計畫，因此，中國只能透過武力掌控台灣，遂行這樣的「偉業」。

另一方面，北京則早就明確表示過，一定要在中華人民共和國建立百周年以前，完成統一台灣大業；因此，2049年也被認為，可能是解放軍動武時間點。習近平時常宣稱，必須在2049年前完成「中華民族偉大復興」；並曾於2022年中共20大報告中，明確點出「解決台灣問題，是實現民族復興的必然要求」。

對於報告相關陳述，美國防部「印太安全事務部」前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）首先分析，2027年未必是中方正式攻台的時間點，而是確保在那之前，掌握「攻台的能力」；故薛瑞福判定，習近平屆時更關注的，將是解放軍的戰力發展程度，而非已設定那時候開戰。不過他也表示，雖然2049年同樣不見得就是中國動武的確切時間，但從中國的各種論述來看，意圖卻是頗為明顯。

原文出處：快新聞／共軍真的要打了？美國會報告出爐：中國「這3個時間點」恐犯台

更多民視新聞報導

張善政危險了？王世堅、蔡其昌被指「奇兵」戰桃園 2人同框這樣回

快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷

謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人

