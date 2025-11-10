共軍福建號入列儀式僅1上將出席 港媒：反映軍隊大反腐

中國第三艘航母、首艘電磁彈射型航母「福建艦」5日在海南三亞軍港舉行入列授旗儀式。中國國家主席習近平主持典禮並登艦視察。翻攝央視



中國首艘電磁彈射型航空母艦「福建號」上週正式服役，但與2019年眾多共軍上將出席「山東號」入列儀式相比，今年的入列儀式只有新任中央軍委副主席張升民1位上將，其他均為中將，港媒今（11/10）指出，這反映出軍隊大反腐之下「上將凋零」的情況。

中國第三艘航空母艦「福建號」5日在海南三亞軍港舉行入列授旗儀式，並由國家主席習近平主持與登艦視察。據中國官媒新華社報導，「軍委機關有關部門、南部戰區、海軍的負責同志」參加了入列儀式。

但香港《星島日報》從央視新聞畫面觀察到，共軍海軍司令員胡中明、南部戰區司令員吳亞男、南部戰區政治委員王文全、中央軍委裝備發展部部長許學強等4名上將缺席此次入列儀式。海軍前政委、上將袁華智則於上月已官宣「落馬」。

文章指出，作為中共中央委員，胡中明、吳亞男、許學強上月已缺席中共20屆四中全會，王文全上將則有出席四中全會，此次缺席頗令人意外。而出席福建號入列式的是海軍副司令員、中將崔玉忠，以及副政委、中將冷少傑，據信兩人為代理司令員、政委，主持海軍工作。

2019年12月，中國首艘國產航艦「山東號」同樣在海南三亞軍港舉行入列儀式，據報當時出席的共軍上將包含軍委副主席張又俠、時任軍委聯合參謀長李作成以及海軍司令員沈金龍等人。

