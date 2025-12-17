共軍福建號航母過台海 國防部公布監控畫面

國防部公布由F-16戰機所拍攝的福建號照片。(國防部提供)

國防部今(17)日公布由F-16戰機所拍攝的照片。中共解放軍海軍第三艘航空母艦「福建號」（CV-18）於16日航經台灣海峽，



監控畫面指出，福建號飛行甲板上並未搭載艦載機。國軍即時啟動聯合情監偵機制，運用任務機、艦艇及岸置飛彈系統，全程嚴密掌握動態，確保區域安全穩定。





國防部同步發布共軍近期在台海周邊活動情形，統計自16日上午6時至17日上午6時止，共偵獲中共軍機9架次、軍艦7艘，其中5架次軍機逾越台灣海峽中線，進入北部及西南空域活動，相關行動皆在國軍掌控之中。

值得注意的是，福建號為2025年11月5日正式成軍後，首度航經台灣海峽。國防部此次罕見公開監控照片，顯示福建號飛行甲板上未搭載任何艦載機。





國防部長顧立雄於立法院外交及國防委員會備詢時指出，依相關情資與影像研判，福建號此行並無進行軍事操演跡象，較可能是返回上海長興島造船廠，進行後續缺失改進與調校作業。





福建號為中國首艘採用電磁彈射系統的常規動力航艦，外界普遍視為解放軍海軍轉型的重要象徵。國防部強調，面對共軍持續以機艦活動施加灰色地帶壓力，國軍將維持高度戒備，確保台海情勢穩定，並具備即時應處能力。