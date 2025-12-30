共軍稱今早對台灣北部海域射擊 總統賴清德籲軍民一心

中國官媒央視報導，「中國人民解放軍東部戰區將在圖中的海域和空域，進行重要軍事演習並組織實彈射擊。」

中共升高台海情勢緊張，發動「正義使命-2025演習」，在台海劃設5大射擊區域，30日將在台灣南北兩端海域展開實彈射擊。中共解放軍報指出，共軍遠箱火打擊分隊、火箭軍部隊已進入作戰區域，東部戰區聲稱上午9時針對台灣北部相關海域進行射擊，傳出從平潭發射PCH-191火箭彈。

國防院副研究員舒孝煌分析，「遠火就可以對付我們像部隊的部署、這些相關其他的這些基地等比較小的目標，或者是部隊集結的地方進行攻擊，所以它對我們來說其實是一個滿大威脅。」

廣告 廣告

學者建議，國軍除了強化機動部署，正在研發的國造海劍羚飛彈，有望成為反制中共火箭彈的手段。

國軍也嚴密掌握中共軍演動態，30日發布偵獲多達130架次共機出海，執行3面環台，寫下史上新高紀錄，也協同共艦14艘及公務船8艘恫嚇台灣。值得注意的是，中共飛彈驅逐艦烏魯木齊艦30日清晨3時傳出試圖強闖我西南海域24浬鄰接區，海軍班超軍艦開啟火控雷達鎖定共艦。

中共海軍廣播，「我已連續掌握你火控雷達多次照射我艦，挑釁意圖十分明顯。」

另外，海巡也在第一時間偵獲14艘海警船侵擾台海，海巡船艦採取1對1方式併航監控。

海巡廣播，「我方已多次警告，你未經許可侵入我方水域，你的行動已影響我國海域秩序及安全，請立即轉向。」

針對中共無預警在台海軍演，結合認知作戰分化民心，總統賴清德在臉書寫下，此時此刻軍民一心，不受錯假訊息誤導。

行政院長卓榮泰表示，「籲請全體國人，此時此刻務必冷靜沉著而且安定，政府對所有的狀況都有萬全的因應準備。」

卓榮泰出席經發會顧問會議，呼籲朝野盡速通過軍購特別預算， 讓軍工產業成為另一個護國群山，而美國總統川普（Donald Trump）也關切台海情勢發展。

美國總統川普提到，「我和習近平主席關係很好，他沒跟我提過軍演這件事。我當然看到了，但他沒跟我說過，而且我不認為他會這麼做。」

國軍防止中共由演轉戰，海軍海鋒大隊搭載雄風三型反艦飛彈，已部署花蓮港；另外，海巡台東艦、花蓮艦也在港內待命。不只將花蓮視為防衛重心，海鋒大隊也火速南下趕往台東，建構海岸防衛線。

除了台東志航基地的F-16V維持例行訓練，新竹空軍基地的幻象2000被直擊已完成掛彈，待命升空，捍衛領空。

更多公視新聞網報導

美日韓外長關切中國軍演 籲停止破壞台海穩定行為

中共「海峽雷霆」軍演釋出短片 首次模擬攻擊台天然氣接收站

中共軍演於東海遠火實彈射擊 國軍啟動備戰操演監控

