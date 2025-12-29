共軍突啟動「正義使命」軍演 民航局證實：明日將有長達10小時「臨時危險區」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

中共宣布即日起展開「正義使命」演習，公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。交通部民航局證實，已收到北京發布飛航公告，將於30日上午8時至18時間，於我國台北飛航情報區發布臨時危險區，將影響航班飛行，時間更長達10小時。

中共宣布即日起展開「正義使命」演習，公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。（圖／翻攝微博）

民航局說明，飛航服務總台於今日上午7時30分收到中國北京國際航行通告室所發布1則「編號A4840／25」的飛航公告，將於本地時間2025年12月30日08時00分至2025年12月30日18時00分（10小時）於我台北飛航情報區發布臨時危險區（Temporary Danger Area），預計影響本區飛航，民航局對中國此一嚴重影響區域飛行安全的無理蠻橫作爲，表達強烈譴責和嚴重抗議，並正研議替代航路及流量管理因應措施。

廣告 廣告

交通部長陳世凱上午在立法院也表示，會將飛航影響加以盤點後對外說明，盼把影響降到最低；實際對於運量及流量的影響，仍在盤點中，交通部會密切關注並因應；並對於中共蠻橫無理的作為表達強烈譴責。

更多FTNN新聞網報導

澎湖搭機新制啟動！ 陳世凱：每日預留36座位供鄉親緊急使用

長榮航空空服員抱病上班返台後病逝 民航局：座艙長報告未提組員生病

老天爺開始收人！急診室OHCA接連不斷 醫護淚勸：生死兩相安需「先做好準備」

