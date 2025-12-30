共軍突啟軍演！國防部：24小時內出動144架次共機艦擾台、另偵獲氣球1顆

中共昨突襲對台軍演，國防部今日公布昨日至今共機艦擾台情形。 圖：國防部／提供

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區昨日無預警宣布對台名為「正義使命—2025」環台軍演。國防部今（30）日公布最新動態指出，自昨（29）日清晨 6 時至今日清晨 6 時止，國軍共偵獲共機 130 架次、共艦 14 艘及公務船 8 艘在台海周邊活動，其中有 90 架次共機逾越海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域，並另偵獲 1 顆中共空飄氣球，全程嚴密監控應處。

國防部表示，根據掌握情資，解放軍此次行動屬於大規模聯合演訓，活動區域涵蓋台灣北部、東北部、東部與西南空域。共軍機群包含主、輔戰機及無人機等多型機種，並配合海上艦艇進行聯合行動，具明顯軍事恫嚇與實兵操演性質。

其中，29 日清晨至夜間，共偵獲 24 架次主、輔戰機與轟炸機進入我方防空識別區；隨後至今（30）日清晨，再偵獲 60 架次戰機與無人機活動，其中 44 架次逾越台海中線，另於東南與西南空域活動頻繁。此外，國防部亦通報，在基隆西北方約 59 浬處偵獲 1 枚中共空飄氣球，高度約 2 萬 9 千呎，已持續監控其動態。

國防部強調，面對共軍高強度軍事行動，國軍依標準作業程序，運用聯合情監偵系統，派遣空中巡弋兵力、海軍艦艇及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，確保國家安全與區域穩定。

國防部重申，中共持續以軍事威懾升高區域緊張情勢，破壞台海現狀，國軍將保持高度戒備，確保國家主權與人民安全，並呼籲國際社會持續關注台海安全情勢。

