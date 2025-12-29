共軍突圍台軍演 呂禮詩問「友盟情報交換呢？」提醒：遼寧號已離港

共軍東部戰區今（29）日突宣布，對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。對此，海軍前艦長呂禮詩認為，這次圍台軍演是次「懲罰威懾」，一併考驗日本首相高市早苗的「存亡危機事態」說，他並點出，作為共軍「反介入」力量的遼寧號航母，已於26日駛離青島。

共軍東部戰區宣布今起進行正義使命─2025演習，在台島以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，今天也在台灣以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展全球影響、東部戰區開展對海突擊等科目演練，並公告會在明天早上8點起至晚間6點進行實彈射擊。

呂禮詩今天在臉書發文表示，「正義使命-2025」環台島戰備警巡於今天起展開，明天更會實施實彈射擊，「說好的集結、徵候和友盟情報交換呢」？他指出，總統賴清德受訪時提到，大陸實力不到，並重申豪豬戰略、最大的使命是不讓戰爭發生，共軍隔天立刻「冷啟動」，以「正義使命2025」環島戰備警巡與實彈射擊，進行「懲罰威懾」，也一併考驗了高市早苗的「存亡危機事態」說。呂禮詩也提醒，「反介入」的遼寧號已於26日駛離青島。

